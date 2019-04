Cyberbullismo e reati informatici: le novità nel convegno realizzato dall'ass. Avvocati Andriesi

L’evento formativo riconosciuto dall'ordine degli avvocati di Trani tenutosi il 29 marzo scorso presso la Sala Convegni Attimonelli di Andria, promosso dall’associazione avvocati andriesi e dalla Camera penale di Trani, ha registrato la grandissima soddisfazione del pubblico intervenuto che ha potuto apprezzare la preparazione e la competenza dei relatori: il magistrato dott. Marcello G. Vaira, il giurista e criminologo prof. Bartolo Danzi e l’ing. Antonio de Chirico esperto in alta investigazione della Polizia di Stato.

La conferenza ha avuto inizio con i saluti preliminari dell'avvocato Bertolino Presidente dell'ordine degli avvocati. Dopo una introduzione del moderatore, l'avv. Aldo Balducci, sulla L. 71/17, Il sostituto procuratore della repubblica Vaira ha evidenziato le novità ed attualità dei cybercrime in tutta la loro pericolosità attraverso la disamina articolata di casi concreti. Si è passati poi ad un preliminare approfondimento del trattamento penale della 71/17 e delle sue incongruenze e vulnus, delle problematiche connesse all'istituto dell'ammonimento, a cura del Giurista e criminologo prof. Bartolo Danzi che ha approfondito anche gli aspetti relativi alla modifica del comportamento, alla deumanizzazione e ai meccanismi morali interni che vengono influenzati dall’uso distorto della tecnologia informatica e da una iper connessione foriera di esposizione a rischi di notevole gravità e pericolosità, anche inconsapevole per i giovani.

Il criminologo prof. Bartolo Danzi ha proseguito la trattazione con una ampia ed articolata disamina delle definizioni ed aspetti giurisprudenziali e dottrinari del Cyberbullismo e dei suoi aspetti del c.d. criminal profiling. A seguire l’ing. Antonio De Chirico esperto di investigazione informatica della Polizia di Stato ha affrontato la trattazione del crimine informatico facendo anche esempi ad attività investigative compiute dalla Polizia di Stato, affrontando le problematiche connesse alla vulnerabilità dei sistemi informatici e la sempre più crescente pericolosità di imbattersi in rete nel Cryptolocker, nel phishing e spoofing.

La trattazione è proseguita con alcune interessanti demo che il criminologo e l’ingegnere informatico hanno mostrato alla attenta e folta platea di avvocati intervenuta all’incontro formativo. Nella parte finale dell’incontro si è parlato dei social media, della profilazione dei dati in internet, del Deep web e di quel mondo sommerso di internet non raggiungibile dai comuni motori di ricerca dove si nascondono le più amene perversioni dell’uomo in tutta la loro crudeltà e pericolosità, anche per ciò che attiene alla Cyberpedofilia. La trattazione degli argomenti è stata intercalata dalla proiezione di alcuni video molto interessanti ed esplicativi.

Un evento senz’altro da ripetere, magari con ulteriori ed importanti approfondimenti sul crimine informatico.