Al lavoro alacremente gli operai della Multiservice per riportare alla piena fruibilità il campetto da calcio ubicato all'interno della villa comunale, nei pressi dell'Anfiteatro.

In questi giorni, infatti, è stata completamente sostituita la recinzione che risultava squarciata in più punti, con nuovo materiale più resistente, le reti di protezione e quelle delle porte da calcio: la speranza ora è che i frequentatori della villa siano più attenti a non causare danni. In questo caso il nostro appello è rivolto a tutti: il campetto è un bene comune, utilizzato sia da sportivi per gli allenamenti sia da coloro che semplicemente amano passare qualche ora nel polmone verde cittadino per ricaricare le energie con sano divertimento: il campetto da calcio va tutelato, come tanti altri beni comuni, e tutti dobbiamo averne cura, anche denunciando chi rovina e deturpa i nostri spazi. É questione di civiltà.