Lettera di una mamma sul 2 aprile: «Chiamatela giornata dell’ipocrisia sull’autismo»

Esistono dei momenti di luce accecante, quella luce che ti ferisce gli occhi ma serve a far vedere più chiaro: pochi giorni fa, un momento di luce accecante è capitato a me. Parlavo con un'amica, mamma di un bellissimo angelo biondo, affetto da autismo: avevo intravisto un velo sui suoi occhi e le ho chiesto se andasse tutto bene, aspettandomi una consolante risposta affermativa. Invece, quel giorno si è aperta una diga e sono stata investita da un fiume di emozioni. La stanchezza per una vita che non ti appartiene più, per le notti insonni che durano da anni, per un rapporto di coppia che subisce tanti colpi, per giornate passate tra terapisti, assistenti, logopedisti, istruttori di nuoto, di arte, di pet therapy in una routine rigidissima...e tanto, tantissimo amore. Le ho chiesto di scrivermi qualcosa di suo per questa giornata, e lei ha regalato a me e a chi leggerà questa lettera densa di dolore e verità.

«Il 2 aprile, una data che “ricorda” un giorno speciale, la giornata della consapevolezza sull’autismo. Non amo questa data: dovrebbe essere chiamata la giornata dell’ipocrisia sull’autismo. “L’ipocrisia è un omaggio che il vizio rende alla virtù” (cit. La Rochefoucauld)… sì, perché il 2 aprile tutti si arrogano il VIZIO di simulare buoni propositi, intenzioni, qualità morali profonde. Vorrei chiedere di evitare il lancio di palloncini blu, che d’altra parte inquinano, di evitare di indossare stupide magliette con loghi che nessuno ricorderà mai, di evitare promesse false, inutili slogan e di far cadere le maschere.

Pensate senza clamori a come aiutare le famiglie che hanno figli autistici. Fate qualcosa di concreto per alleviare il dolore, l’inquietudine per il futuro, le assenze di tutti, anche dei parenti più stretti spaventati dal “mostro blu”.

Poi noi genitori il giorno della consapevolezza non è soltanto il 2 aprile, è 365 giorni l’anno: giorni fatti di lacrime, di traguardi, di battaglie perse, a volte quasi vinte, in guerra perenne però. Noi che ogni mattina ci mettiamo addosso la corazza più resistente e indossiamo il sorriso più bello per non suscitare compassione negli altri, ma anche e soprattutto perché non abbiamo scelta. Per non cadere in ginocchio, perché i nostri figli sono la nostra forza e noi la loro.

La consapevolezza non dura un attimo, non è un dispiacere fugace: deve essere una presa di posizione concreta, a lungo termine, un impegno reale per tutti. Diversamente possiamo fare volentieri a meno di questa “farsa”».

Di considerazioni se ne possono fare tante, a partire dal disinteresse istituzionale (ricordiamo, a titolo di esempio, che da quest'anno nelle scuole andriesi è stato eliminato il Servizio di assistenza educativa per le note problematiche di bilancio e anche perché, diciamolo, quando c'è da tagliare i primi a patire sono proprio i più bisognosi di aiuto) fino alla necessità di creare una vera rete di supporto per queste famiglie. ma domani sarà il 3 aprile, i palloncini blu saranno lati via e tutti dimenticheranno questa lettera: oppure no?