La Fratres di Andria prima in Puglia per numero di donazioni - Assemblea Regionale Copyright: n.c.

Si è svolta sabato 30 e domenica 31 marzo scorso, a Lecce, l’Assemblea regionale Fratres Puglia. Una due giorni dedicata alla formazione e alla condivisione di informazioni utili e buone pratiche per la gestione delle attività poste in essere dalle varie sezioni Fratres sparse in tutta la regione.

Due giornate pregne di lavori, di relazioni e di pratiche burocratiche ed amministrative inevitabili, ma anche ricche di gratificazioni per il lavoro svolto capillarmente sui territori, nelle varie sezioni locali.

«Anche quest’anno, la Fratres sez. di Andria si riconferma prima in Puglia per numero di donazioni effettuate durante il 2018 – commenta con soddisfazione la presidente Antonella Sonetto. È doveroso ringraziare tutti i nostri cari donatori – commenta la presidente Antonella Sonetto – con il loro gesto altruista hanno contribuito a confermare questo importante primato per il secondo anno consecutivo. Sono primati importanti che ci gratificano per il lavoro svolto e ci stimolano a fare sempre meglio nella consapevolezza che le azioni a fin di bene non sono mai perse».

Prossimo appuntamento con le donazioni straordinarie presso il centro trasfusionale del Bonomo di Andria è fissato a domenica 14 aprile. L’invito è rivolto soprattutto a coloro che infrasettimanalmente sono impossibilitati a raggiungere il centro del locale nosocomio che resta aperto comunque tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 e sino alle ore 11.