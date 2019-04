“Autismo: Conoscenza è inclusione” se ne è parlato presso l'Associazione Artisti Andriesi domenica 31 marzo scorso con gli esperti del centro Lipsya di Andria.

Il dott. Giuseppe Pugliese (Neuropsicologo presso lo studio LIPSYA di Andria) ha focalizzato il suo intervento sulle caratteristiche che definiscono il quadro sintomatologico dell’autismo (compromissione qualitativa della comunicazione e dell’interazione sociale; presenza di comportamenti, attività e interessi ristretti e stereotipati. Durante l’intervento del dott. Pugliese si è cercato di chiarire le cause scientificamente accettate che hanno portato in questi anni ad un incremento delle diagnosi di autismo (primi fra tutti i fattori genetici) e i motivi per cui oggi vi siano diverse sfumature e sfaccettature dello stesso disturbo e che ci portano a parlare sempre più di spettro autistico.

L’intervento della dott.ssa Enrica Pipitone (Psicologa clinica e co-fondatrice dello studio LIPSYA) ha messo in luce l’importanza della diagnosi e dell’intervento precoce, chiarendo come sia fondamentale agire tempestivamente per ridurre la gravità dei sintomi e migliorare notevolmente la qualità di vita del bambino (sfruttando anche le capacità plastiche del cervello dei bambini che li rende maggiormente predisposti all’apprendimento di nuove abilità). L’intervento della dott.ssa Pipitone si è poi focalizzato sulla descrizione delle modalità di intervento attualmente riconosciute dalla comunità scientifica come efficaci nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico e dell’importanza del parent training (percorso psico-educazionale rivolti ai genitori di bambini con autismo).

Il dott. Andrea Galentino (Psicologo cognitivo, ricercatore e fondatore dello studio LIPSYA) ha presentato il modello d’intervento cognitivo comportamentale ABA (Analisi del Comportamento Applicata), l’unico riconosciuto come altamente efficace dalle linee guida di tutto il mondo, descrivendone i principi teorici e scientifici che ne sono alla base nonché e le aree d’intervento (comunicazione, socializzazione, gioco, abilità cognitive, abilità scolastiche, comportamento, autonomie personali, movimento, produzione linguistica). Il dott. Galentino ha inoltre illustrato le modalità attraverso cui l’ABA può incrementare i comportamenti adeguati del bambino (ponendo l’attenzione sulle sue abilità, valutando le capacità del bambino e progettando programmi di intervento efficaci); ridurre i comportamenti disadattivi (che spesso sottendono un bisogno comunicativo del bambino con autismo) e sostituirli con comportamenti alternativi e funzionali; aiutare il bambino nell’acquisizione di nuove abilità e apprendimenti e spingerlo sempre più verso una vita autonoma. L’intervento si è anche focalizzato sull’importanza del lavoro di rete per favorire sempre più l’inclusione sociale dei bambini con autismo attraverso il lavoro coordinato di professionisti, genitori, insegnanti, istituzioni.

A seguire, c’è stato ampio spazio per le domande e le curiosità suscitate dagli interventi dei tre psicologi. Si è parlato molto di ciò che la società può fare per garantire l’inclusione e l’autonomia di bambini con autismo ma anche degli adulti; si è parlato di pro e contro degli interventi e si è sottolineato il ruolo che le istituzioni sociali, politiche ed educative hanno nel creare un contesto sociale che sia sempre più inclusivo e responsivo alle esigenze degli individui con autismo.