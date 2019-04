Carta d’identità elettronica? Tornate in estate

La carta d’identità elettronica sta andando progressivamente a sostituire il vecchio documento cartaceo. È grande come una carta di credito e al suo interno ha un microprocessore che da un lato offre una protezione dalla contraffazione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte digitali del titolare e dall’altro consente l’autenticazione in rete da parte del cittadino.

Richiedere la carta d’identità elettronica non è un procedimento immediato, ci vuole tanta pazienza e l’attesa può durare anche mesi. La procedura inizia infatti all’anagrafe del comune di residenza ma l’emissione è centralizzata alla Zecca dello Stato e la consegna avviene via posta.

La prima cosa da fare e quindi richiedere un’appuntamento all’anagrafe.

E qui “casca l’asino”, almeno per quanto riguarda il nostro comune: al momento attuale, il primo appuntamento disponibile, come si evince dal sito ufficiale del ministero dell’interno, è alla data del 26 giugno. Quasi tre mesi di attesa, dunque, per iniziare la procedura, che richiede poi l’ulteriore attesa del documento, spedito direttamente al domicilio del richiedente. Ma non era stato potenziato il personale dell’Ufficio anagrafe? Eppure agli sportelli ogni giorno si affollano numerosi utenti, che non sempre accettano “pacificamente” di dover attendere così tanto per un appuntamento, soprattutto quando la necessità è legata al lavoro e agli spostamenti.

Rimane il caso delle richieste “in emergenza”, un Piano B per chi si è accorto oggi che la carta d’identità è scaduta e domani deve prendere un aereo: il vecchio ma sempre valido documento cartaceo. Altrimenti...arrivederci all’estate