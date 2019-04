Soccorrere senza aiutare

La missione Sophia*, con scadenza 31 marzo 2019, andrà avanti per altri sei mesi durante i quali sarà però temporaneamente sospeso l'impiego di unità navali. È quanto prevede l'intesa raggiunta, nei giorni scorsi, dagli ambasciatori dei 28 Paesi dell’Unione Europea riuniti nel Comitato politico e di sicurezza.

«L’operazione Sophia senza più navi per soccorrere i migranti nel Mediterraneo è un non senso. L’ennesimo arretramento sulla ricerca e soccorso in mare. L’unica conseguenza è che aumenteranno, ancora, il numero delle vite umane perse in mare e sarà compromessa la sicurezza della navigazione nel Mediterraneo Centrale». È quanto ha dichiarato Mario Morcone, direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), sulla nuova fase di Sophia, l’operazione nata poco dopo il tragico naufragio a largo delle coste libiche del 18 aprile 2015 nel quale persero la vita quasi mille migranti.

L’Unione europea, come ricorda una nota del CIR, decise di reagire a quell’orrore con la massima urgenza e il Consiglio europeo ribadì il forte impegno ad agire al fine di evitare tragedie umane derivanti dal traffico di essere umani. Un’operazione il cui nome deriva, non a caso, dalla bambina nata sulla nave che ha salvato la madre il 22 agosto 2015 al largo delle coste libiche.

Finora la missione Sophia ha impiegato 2 unità navali e 7 mezzi aerei. Tra i suoi obiettivi, il contrasto al traffico di armi e l’addestramento della Guardia costiera libica. “Tra il 1° gennaio 2016 e al 10 marzo 2019 Sophia ha salvato 44.916 persone. Adesso se ne svilisce il senso ritirando le navi dal mare”.

Il Consiglio italiano per i rifugiati evidenzia che, a fronte del ‘drastico calo’ degli arrivi via mare «sono solo 534 i migranti arrivati nel Mediterraneo centrale dall’inizio dell’anno», il numero proporzionale dei morti è altissimo. Ben 160 persone hanno perso la vita su questa rotta. 1 migrante su 3 di quelli che arrivano. L’emergenza, per il Cir è: non bloccare i porti, ma salvare le persone.

Il Segretario Generale per i Diritti Umani ONU Andrew Gilmour, presentando un rapporto delle Nazioni Unite al Consiglio per i diritti umani degli Stati Uniti a Ginevra, ha evidenziato che i migranti sono sottoposti a orrori inimmaginabili dal momento in cui entrano in Libia, ha sottolineato che i resoconti di torture e abusi subiti da profughi e migranti, restituiti ai centri di detenzione libici dove vengono torturati e sottoposti ad altre violazioni dei diritti umani, sono tra i più strazianti che abbia mai sentito e ha chiesto all'Italia e all'Europa di porre fine alle restrizioni che vietano alle organizzazioni non governative di salvare i migranti in mare e di interrompere la collaborazione con i libici.

«Coloro che costruiscono i muri finiranno prigionieri dei muri che hanno costruito. Invece quelli che costruiscono ponti, andranno tanto avanti». Lo ha detto il Papa, rispondendo alle domande dei giornalisti sul volo di ritorno dal viaggio apostolico in Marocco dal 30 al 31 marzo scorso. «Costruire ponti - ha detto Papa Francesco - va quasi oltre l’umano, ci vuole uno sforzo molto grande. Il ponte è per la comunicazione umana. Invece i muri sono contro la comunicazione, sono per l’isolamento e quelli che li costruiscono diventeranno prigionieri». Ed ancora sul tema delle migrazioni e dell’accoglienza, da parte della Comunità Europea, il Papa ha detto: «Seminare paura è fare una raccolta di crudeltà, di chiusure e anche di sterilità. L’Europa è stata fatta da migrazioni e questa è la sua ricchezza, -ha rimarcato Francesco- secondo il quale «il primo lavoro che dobbiamo fare è cercare che le persone che migrano per la guerra o per la fame non abbiano questa necessità. Se l’Europa così generosa vende le armi allo Yemen per ammazzare dei bambini, come fa l’Europa a essere coerente? Questo è un esempio, ma l’Europa vende delle armi. Poi c’è il problema della fame, della sete». Questa la denuncia del Papa.

Il Papa, l’uomo venuto dalla fine del mondo, rivolge il suo accorato appello: «L’Europa, se vuole essere la madre Europa e non la nonna Europa deve investire, deve cercare intelligentemente di aiutare ad alzare con l’educazione, con gli investimenti».

*In che cosa consiste la Missione Sophia - La missione Sophia (denominazione ufficiale European Union Naval Force Mediterranean, Eunavfor Med) è un'operazione militare lanciata nel maggio del 2015 dall'Unione europea in conseguenza dei tragici naufragi avvenuti nell'aprile di quell'anno che coinvolsero diverse imbarcazioni che trasportavano migranti e richiedenti asilo dalla Libia. Lo scopo dell'operazione era quello di neutralizzare le consolidate rotte della tratta dei migranti nel Mediterraneo. La sede operativa è situata a Roma e il suo mandato include l'attuazione dell'embargo alle armi alla Libia e l'addestramento della guardia costiera libica. Le attività condotte dall'operazione Sophia sono volte anche a contribuire alla stabilizzazione della Libia. Finora la missione poteva contare su tre unità navali e otto supporti aerei. Le operazioni di ricerca e soccorso in mare non rientrano nel mandato di Sophia, ma le sue navi fino ad oggi potevano essere coinvolte in salvataggi dei migranti, come previsto dal diritto internazionale del mare e su istruzione del centro di coordinamento di soccorso marittimo competente. Gli Stati che contribuiscono a Sophia sono 27. Il mandato era previsto fino al 31 marzo 2019.