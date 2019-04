Nuovo mattatoio comunale in vendita

Pubblicato ieri, a cura del Settore 3 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Mobilità, l'avviso di asta pubblica per l’alienazione dell’immobile di proprietà comunale della città di Andria ubicato in via vecchia Barletta, denominato “nuovo mattatoio comunale”.



Il prezzo a base d'asta è di 3,7 milioni di euro, la procedura è aperta ed il criterio di aggiudicazione è quello delle offerte al rialzo o almeno pari al prezzo a base d'asta.

L'avviso di alienazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio ai nn. 1574 e 1576e, per estratto,sulla Guri n. 38 del 29.3.2019 e su 2 quotidiani del 30 marzo 2019, Il fatto quotidiano ed Il Corriere dello Sport ed. Puglia e Basilicata.

Il termine per la ricezione delle offerte è il 3 maggio 2019, ore 12.00, e l'apertura è fissata per il 6 maggio 2019, alle ore 10.00,presso il servizio Patrimonio.

Da precisare che tale bene comunale (ex sede della Misericordia) è stato già messo in bilancio negli anni passati alla voce "Beni alienabili", come del resto gli appartamenti delle case popolari di via Salemi, ad esempio. Una procedura dunque che puntualmente si ripresenta e che lascia coltivare false speranze alle già magre casse comunali.