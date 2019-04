​Teatro all'ex-Mattatoio: firmato il contratto di affidamento alle ditte aggiudicatrici

Sottoscritto con le imprese aggiudicatrici (la Calora di Vitigliano e la Serramenti Benito Carrozza di Gallipoli) il contratto relativo all'appalto dei lavori per il 2° lotto del progetto complessivo di restauro, riuso e ridestinazione funzionale, ad uso culturale, dell'ex Mattatoio Comunale di via Canosa. Il contratto, sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Santola Quacquarelli, riguarda, appunto, il 2° lotto dopo che il primo, già realizzato, ha riguardato le opere relative agli ambienti posti al piano terra e al piano interrato. Il secondo lotto - i cui lavori inizieranno nelle prossime settimane dopo la loro consegna – riguarda la realizzazione, nei 300 giorni successivi, di un teatro interrato ex-novo.



«Questo secondo lotto riguarda un intervento compreso in un progetto che ha un importo complessivo di euro 1,945 milioni e rientra - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, avv. Michele Lopetuso - nel piano “Centrare le periferie”, finanziato dal Governo al Comune di Andria per 6 milioni, ed è un intervento che, insieme all'ex-Mattatoio, prevede altre opere sulla scuola elementare Jannuzzi, sulla videosorveglianza e sull'illuminazione pubblica di alcune strade spontanee. Con questo secondo lotto siamo dunque in linea con gli obiettivi previsti nel cronoprogramma di Centrare le periferie e, dopo l'ex-Mattatoio, toccherà ai lavori sulla scuola Jannuzzi di cui è prossima l'approvazione del progetto definitivo, mentre per gli altri interventi l'iter è in corso».

«Attraverso la realizzazione del teatro forniamo la collettività di un'opera pubblica di notevole interesse-spiega il Sindaco, avv. Nicola Giorgino – all'interno di un tessuto urbano caratterizzato da una forte carenza di strutture destinate ad attività sociali, e lo facciamo integrando il costruito storico nell'ex-mattatoio ristrutturato con la nuova realizzazione limitatamente invasiva e compatibile con il contesto».

La sala spettacolo del teatro interrato conterrà 150 posti a sedere, l'area palcoscenico sarà di 100 mq. Ed è dotato di spazi adeguati per foyer, sala regia, camerini, stoccaggio attrezzature di scena, arredi e forniture, etc.