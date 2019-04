Aumento strisce blu, al via Petizione Popolare chiamata “Firma anche tu contro il troppo!”

Monta la protesta ad Andria in seguito alla decisione di estendere ulteriormente le aree destinate a parcheggio a pagamento, le cosiddette strisce blu, che già hanno da tempo invaso la città.



In particolare molto scontento circola tra commercianti e residenti di via Ferrucci, dove gli stalli a pagamento saranno estesi a entrambi i lati della strada, ma anche piazza Soffici, nei pressi del Liceo "Troya", «una misura atta ad "incentivare le attività commerciali" quando in realtà serve solo ad aumentare gli introiti, non del comune, ma della società Publiparking», come lamenta un lettore.



Di fronte ad un costo orario addirittura pari al doppio rispetto a quello di altre città, i cittadini andriesi non ci stanno e chiedono con forza la rimodulazione dell’intera pianta organica e la revisione delle tariffe.

Lo fanno in modo concreto e deciso avviando una Petizione Popolare chiamata “Firma anche tu contro “il troppo!”. Un messaggio chiarissimo rivolto all’amministrazione comunale andriese ed al consiglio comunale per rivedere immediatamente le decisioni assunte affinché si intervenga anche sul numero degli stalli a pagamento.

Il referente del Comitato “Andria Strisce Bianche”, l’imprenditore Giuseppe De Nigris, in un suo messaggio video lanciato sui Social ed immediatamente diventato virale, annuncia l’avvio della Petizione Popolare ed invita a recarsi in via Vecchia Barletta nr. 183, presso il Pubblico Esercizio “Coffee Hour”, nelle immediate vicinanze del palazzetto dello Sport, per firmare la petizione, muniti di un documento di riconoscimento, e per ritirare i moduli predisposti per la raccolta firme da estendersi in ulteriori punti sparsi nella città di Andria.

Ecco il testo della Petizione Popolare:

PETIZIONE AL SINDACO / CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione rivolgono la seguente petizione al Sindaco/Consiglio Comunale, CHIEDENDO di rivedere profondamente e in modo organico, con obiettivi di pubblica utilità prioritari rispetto all’interesse privato e di cassa, il Piano Strutturale dei parcheggi a pagamento (cosiddette Strisce Blu) nella città di Andria, rimodulando, al ribasso, anche il costo per la sosta a pagamento, rapportandolo alla media delle città vicine.

Con riserva di attuare tutte le iniziative civiche, riconosciute dalla Costituzione italiana, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Petizione Popolare.