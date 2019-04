Pronto il Registro Tumori aggiornato della Bat

Il 16 aprile a Trani (Palazzo San Giorgio) si terrà la presentazione del quarto Rapporto Tumori della Asl Bt, un documento importante per la qualità e la quantità dei dati proposti realizzato dalla unità operativa di Epidemiologia e Statistica diretta dal dottor Vincenzo Coviello.

L'analisi si sviluppa su un arco temporale abbastanza ampio (2006-2014) da consentire una stima della sopravvivenza che si aggiunge alle informazioni su incidenza e mortalità.

La giornata di formazione è accreditata Ecm per tutte le figure professionali e sarà occasione privilegiata per fare il punto sulla Rete Oncologica Pugliese e sul Dipartimento di Capitanata. Durante la giornata sarà inoltre presentata la campagna di comunicazione social, ideata per raggiungere un pubblico quanto più ampio e diversificato possibile.