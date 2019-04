Una triste abitudine quotidiana che accomuna via Ferdinando Magellano ad altre vie della nostra città dove le auto sfrecciano in contromano pur di evitare percorsi più lunghi e tagliare corto: la strada è stretta e puntualmente i guidatori “incivili” accelerano per evitare di trovarsi l’auto di fronte che invece percorre la via in senso di marcia regolare.

«Un pericolo per noi residenti ma soprattutto per i bambini che si ritrovano a giocare per strada – commenta una signora che abita nella via in questione –. L’altro giorno poco ci è mancato che investissero il mio cane. Un’altra questione, che urta terribilmente noi residenti, sta nella cattiva abitudine, soprattutto da parte dei conducenti di furgoni, e comunque di mezzi ingombranti, che abitualmente salgono come se nulla fosse sul marciapiedi. A questo, aggiungiamoci pure che la strada è piena di buche e malridotta».

L’appello dei residenti è rivolto agli amministratori locali affinché possano intervenire per rimettere a nuovo il tratto stradale e soprattutto per disincentivare la pratica automobilistica illegale. Basterebbe messere una volante della Polizia Locale e, di tanto in tanto, multare i guidatori indisciplinati.

Siamo certi che a questo appello ne possono seguire tanti altri da parte di residenti nelle varie parti della nostra città. Abbiamo dato voce alla denuncia della signora, ma vogliamo fungere da megafono per buona parte dei cittadini che reclama, agli amministratori di turno, la necessità di curare di più la sicurezza per le vie della città: il predissesto finanziario delle casse comunali sta mandando in dissesto le strade. Mettere a posto il manto stradale deve essere una prerogativa di buon governo, sempre, e non deve risultare semplicemente uno spot da campagna elettorale!