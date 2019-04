Continuano gli eventi gratuiti per scoprire l’Alta Murgia e le sue tradizioni

Trekking, escursioni, percorsi in bicicletta o in mountain bike e laboratori didattico-sensoriali alla scoperta delle tradizioni rurali ed enogastronomiche dell’Alta Murgia, delle bioarchitetture rurali e della Puglia preistorica tra jazzi, masserie e tratturi.

Questo e molto altro per vivere riscoprire la Murgia di Castel del Monte, luogo prediletto dall’imperatore Federico II di Svevia e per vivere la Puglia tutto l’anno.

Cultura, natura e gusto, sono questi i tre pilastri intorno ai quali ruotano le attività in calendario promosse dal consorzio Terre di Castel del Montee finanziate dal programma regionale di destagionalizzazione del turismo inPuglia365.

Dopo il successo degli eventi dello scorso weekend (30 e 31 marzo), tra i sapori dell’orto di Pietro Zito a Montegrosso, le querce secolari di roverelle in contrada Maccarone e a Borgo Troianello, la ciclovia della Trifora sulle strade di Federico II e le architetture religiose del centro storico di Andria, il prossimo fine settimana sarà dedicato alla scoperta delle bioarchitetture ruraliin territorio di Ruvo e Corato.

Sabato 6 aprile, infatti, a partire dalle ore 10, appassionati e curiosi potranno passeggiare nel Bosco di Scoparella, in territorio di Ruvo di Puglia, lungo un percorso ad anello con guide esperte, che comprende tra l'altro, lo Jazzo del demonio e il Ponte dell'Acquedotto, al fine di scoprire come le architetture rurali hanno modificato il paesaggio della Murgia, caratterizzandolo in maniera originale e unica sino ai giorni nostri.

La mattinata si concluderà poi nella Tenuta Masseria Tedone – Consolini,per apprezzare in particolare come una masseria possa essere ristrutturata con criteri rispettosi della tradizione e della bio-architettura, diventando luogo nuovamente vivo e fonte di reddito derivante da attività ecosostenibili (per l’occasione sarà possibile consumare in loco un pranzo a sacco o prenotare il pranzo presso la struttura entro le ore 9 del giorno prima).

Per l’escursione della mattinata di sabato, l’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti che volessero usufruirne, un servizio bus gratuito che partirà dalla stazione di Andria alle ore 9:30.

Nel pomeriggio di sabato 6 aprile, invece, un salto indietro nel tempo alla scoperta della Necropoli di San Magno, in agro di Corato, databile intorno all'VIII secolo a.C. Circondato dalle essenze vegetali dell'Alta Murgia e molti altri esempi di architettura rurale murgiana quali la particolare Chiesetta Nevierae la cosiddetta Pescara Degli Antichi. L’appuntamento è alle ore 16 c/o Masseria Cimadomo(S.P. 19 Km 10,2, Località San Magno – Corato).

Gli eventi, totalmente gratuiti, promossi dal Consorzio Terre di Castel del Monte, mirano non solo a incentivare e promuovere un turismo che sia vivace anche all’infuori dei periodi prettamente estivi e di alta stagione, ma si pongono come obiettivo soprattutto la conoscenza, la riscoperta e rivalutazione delle tradizioni, della storia, delle architetture e dei processi tecnologici e produttivi che hanno caratterizzato e tuttora caratterizzano e identificano la terra di Puglia, e in particolar modo la Murgia, a livello nazionale e internazionale.

La partecipazione agli eventi è totalmente gratuita, su prenotazione.

Per informazioni e adesioni è possibile inviare una mail a terredicasteldelmonte@gmail.com, contattare il numero telefonico +39 388 8942266 anche via whatsappo visitare la pagina Fb del Consorzio Terre di Castel del Monteo la pagina dell’evento al link

https://www.facebook.com/events/536406723550845/.

Le prenotazioni alle iniziative sono indispensabili in quanto gli eventi e le attività previste, per motivi di sicurezza dei partecipanti e per garantire una fruizione ottimale dell’esperienza, prevedono un numero limitato di partecipanti.

Tutti gli eventi sono consultabili anche sul sito inpuglia365.it