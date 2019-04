Urgente approvare in consiglio comunale il Regolamento Edilizio Tipo

Alla luce di quanto sta avvenendo in ambito amministrativo e politico nel Comune di Andria, l'Ordine Ingegneri, Architetti, e Collegio Geometri della Bat rendono pubbliche alcune osservazioni attraverso questa nota congiunta:

«In base alla diffida pervenuta dal Prefetto, se nei prossimi quindici giorni il Consiglio Comunale non approvasse il bilancio di previsione, il Sindaco dovrà rassegnare le proprie dimissioni ed il Consiglio Comunale sciogliersi. In tal caso, tutti i provvedimenti attualmente in itinere decadranno e per la loro approvazione occorrerà attendere i tempi e la volontà del Commissario Prefettizio.

Fra i tanti provvedimenti urgenti, che necessitano di approvazione da parte del Consiglio Comunale, per il settore Edile il più indifferibile è certamente quello del RET (Regolamento Edilizio Tipo) e del conseguente adeguamento delle Norme Tecniche (N.T.E.) del vigente Piano Regolatore Generale.

Dopo un ampio lavoro profuso dai componenti del Tavolo Tecnico, delegati dagli Ordini e Collegi Professionali, a seguito del meritorio gesto di coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale in V Commissione e grazie alla disponibilità mostrata dal Responsabile del SUE, tutto faceva sperare in una celere approvazione della relativa documentazione. Ma purtroppo cosi non è stato.

È di tutta evidenza che in questo difficilissimo momento politico ed economico della Città di Andria, i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e del Collegio dei Geometri della Provincia di Barletta Andria Trani, unitamente ai componenti del Tavolo Tecnico, rivolgono un pressante ed accorato appello a tutte le forze politiche e sociali, affinché il senso di responsabilità prevalga e siano portati ad approvazione i due elaborati suddetti.

Qualora nei tempi preposti non avvenisse l'approvazione di detti RET e N.T.E., tale mancanza graverebbe pesantemente sul settore dell'Edilizia, già fortemente provato assieme all'Agricoltura dalla crisi economico/finanziaria degli ultimi anni, provocando pesanti ripercussioni sulla Città e su tutta la popolazione.

Nei giorni prossimi sarà indetto un Incontro Pubblico per meglio sensibilizzare la cittadinanza, congiuntamente ai colleghi e alle associazioni di categoria, invitando le forze politiche a partecipare».

I Presidenti dell'Ordine Ingegneri, Architetti, e Collegio Geometri

ing. Sebastiano Manta - arch. Paolo d'Addato - geom. Saverio Binetti

Componenti Tavolo Tecnico: ingegneri Nicola Pirronti e Domenico Sgaramella

Architetti Adele Marcello - Michele Galentino

Geometri Giovanni Fasciano - Vincenzo Giorgino - Gennaro Ciani - Antonio Quacquarelli