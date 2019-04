113 milioni di persone nel mondo soffrono la fame

Sono circa 113 milioni in 53 Paesi le persone che nel 2018 hanno sofferto la fame a causa di guerre e disastri naturali causati anche dai cambiamenti climatici.

Questo è emerso dal Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari presentato a Bruxelles nell'ambito della conferenza Food and agriculture in times of crisis. Il Rapporto è curato ogni anno dal Global Network Against Food Crises, una rete di enti che lavorano per combattere la fame rafforzando i legami tra organizzazioni umanitarie e di sviluppo. Tra i partner figurano l'Unione Europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP).

Dal Rapporto 2019 emerge che dei 113 milioni di persone i due terzi del numero totale di persone esposte al rischio di carestia sono concentrati in otto Paesi: Afganistan, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Nigeria, Sud Sudan, Sudan, Siria e Yemen.

Clima e disastri naturali hanno spinto 29 milioni di persone nella fame acuta nel 2018, mentre 13 Paesi, incluso Corea del Nord e Venezuela, non vengono considerati in questa analisi a causa della mancanza di dati.

Il numero di persone colpite da crisi alimentari nel 2018, 113 milioni, è calato leggermente rispetto ai 124 milioni del 2017. Tuttavia il numero di persone toccate da crisi alimentari nel mondo è rimasto ben al di sopra dei 100 milioni negli ultimi tre anni, ed il numero dei Paesi coinvolti è aumentato. Inoltre, 143 milioni di persone in altri 42 Paesi sono ad un solo passo dalla fame acuta che colpisce oltre 820 milioni di persone nel mondo.

Dal rapporto globale risulta chiaro che, nonostante il leggero calo rispetto ai valori del 2017, il numero di persone colpite da insicurezza alimentare acuta - la forma più estrema di fame - è ancora troppo alto. «Dobbiamo agire su vasta scala lungo il nesso interventi umanitari-politiche per lo sviluppo sviluppo-costruzione della pace per costruire la resilienza delle popolazioni colpite e vulnerabili. Per salvare vite, dobbiamo salvare anche i mezzi di sostentamento» ha sottolineato Graziano da Silva, direttore generale della Fao.

«Per sconfiggere la fame, dobbiamo affrontarne le cause alla radice: conflitti, instabilità, shock climatici. Per raggiungere l’obiettivo Fame Zero - ha affermato il Direttore Esecutivo del WFP, David Beasley - i bambini e le bambine hanno bisogno di essere ben nutriti e di ricevere una buona istruzione, le donne devono essere veramente emancipate, le infrastrutture rurali rafforzate. Programmi che rendano resilienti e più stabili le comunità ridurranno gli affamati. E abbiamo bisogno che i leader del mondo facciano un’altra cosa: si prendano le proprie responsabilità e contribuiscano a risolvere questi conflitti, ora».

I risultati del Rapporto sono un forte richiamo a una cooperazione rafforzata che unisca prevenzione, preparazione e risposta alle necessità umanitarie e alle loro cause. Il Rapporto indica la necessità di un approccio unificato dell’azione umanitaria e delle politiche per lo sviluppo rispetto alle crisi alimentari, oltre a richiedere maggiori investimenti nella mitigazione dei conflitti.

Alcuni giorni fa molte testate hanno riportato queste espressioni: "Fate schifo, zozzoni, gli portate pure da mangià, devono morire di fame"; “Resteremo qui a oltranza, gli zingari devono morire di fame”.

‘Abbaiando’ queste parole, alcuni cittadini di Torre Maura, quartiere di Roma, si sono scaraventati contro alcuni operatori che consegnavano panini ai rom ospiti da alcune ore in una struttura di accoglienza. Gli operatori, spintonati, hanno lasciato cadere i panini per terra che sono stati calpestati per evitare che venissero raccolti e dati ai rom.

Negare o impedire di mangiare un pezzo di pane vuole dire desiderare la morte di un essere umano, perché il pane è vita. È sostentamento.

Per tanti il pane è sacro, è il Corpo di Cristo che molti cristiani ricevono durante la Messa, quel pane eucaristico ci rende fratelli e sorelle, e poi un pezzo di pane non lo si nega a nessuno neanche al peggior nemico : "avevo fame e mi hai dato da mangiare”. Dov’è la compassione, la pietà, i valori cristiani che tanto ci vantiamo di difendere?

Dio non è morto è morto il nostro "essere umani". Non c’è rabbia o disperazione che possa giustificare la morte di un essere umano: rom, nero, giallo, puzzolente. Nessuna persona può e dev’essere considerata un esubero della società.