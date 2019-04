Centro storico, il collettivo MUVT si mobilita per renderlo più verde

In occasione della fiera d’Aprile, con la collaborazione della comunità parrocchiale di S. Agostino, dell’Urban Center e la partecipazione delle associazioni appartenenti al gruppo Ret’attiva, il collettivo MUVT (Movimento Urbano Voci e Territorio) darà il via ad un percorso di iniziative che vedrà coinvolti i cittadini andriesi attivamente nella rigenerazione degli spazi del centro storico. Attraverso l’uso di decorazioni floreali, piante e rami d’ulivo, i cittadini sono invitati ad agire, cambiando un piccolo angolo di strada, di un balcone o di un portone del centro storico di Andria con un’azione creativa.

L’idea è nata in seguito all’incontro tenutosi lo scorso 28 Marzo presso la Chiesa di S. Agostino, esito di percorsi paralleli di rigenerazione urbana. Infatti, mentre il MUVT si sta muovendo sul territorio sensibilizzando i cittadini a prendersi cura della propria città, attraverso azioni di Urbanismo Tattico, il consiglio pastorale parrocchiale, nel cammino quaresimale ha richiesto una conversione che significhi “amore possibile per la propria città, per il centro storico, per il bene comune”.

L’ incontro coordinato dal collettivo MUVT e da Don Vito Gaudioso, parroco della comunità parrocchiale, ha visto coinvolti residenti, esercenti e realtà associative del territorio in un dibattito incentrato sul ‘bene possibile’, cioè un bene costruito dal basso, un’azione di popolo. Durante l’incontro ci si è confrontati sul modus operandi da seguire, con l’intento di valorizzare e rivitalizzare il centro storico Andriese. Numerosi sono stati gli spunti, numerose le idee condivise e tanta la voglia di mettersi in gioco.

Ora non ci resta che partire! Le istruzioni sono semplici.

Area di interesse: Centro Storico di Andria

Strumenti: fiori, piante, ma soprattutto Ulivo.

Cosa fare: allestite e curate un piccolo angolo di strada, un balcone o un portone del centro storico

La fase successiva è: scattate una foto ed inviatela all’indirizzo muvt.andria@gmail.com o alla pagina facebook MUVT Movimento Urbano Voci e Territorio

L’iniziativa si concluderà il 1 maggio con la raccolta delle foto. Le foto inviate verranno valutate da una commissione anonima e pubblicate sulla pagina facebook del collettivo MUVT...l’autore della foto più votata riceverà un premio a sorpresa!

Non costa nulla… contribuiamo insieme al cambiamento! Il bello per Andria è possibile!