Dieci differenze tra l'Isis e la nostra amministrazione

Cari amici, la Puntura di oggi ha scatenato molte polemiche per aver messo Isis e assessori nello stesso trogolo.

Ci sono state molte proteste. Da parte dell'Isis.

E quindi devo spiegare ai vari militanti dello Stato Islamico, il motivo per cui loro sono diversi dalla nostra amministrazione comunale.

1) Il Comune ha fatto molto contro l'Isis: ad esempio ha disseminato le strade di buche antiterrorismo per prevenire gli attentati coi furgoni;

2) l'Isis taglia le teste, il Comune i servizi;

3) l'Isis paga i militanti e le loro famiglie, il Comune non paga manco la mensa ai bambini;

4) I militanti dell'Isis urlano "Allah Akbar!", i dipendenti del Comune urlano "Andiamo al bar!"

5) L'Isis si serve di hacker ed esperti informatici, mentre al Comune al massimo si mettono i Like ai propri post;

6) L'Isis recluta persone pronte a dire sempre sì e obbedire ciecamente ad ogni ordine, mentre al Comun... ops, esempio sbagliato. Errore mio.

7) L'Isis manda i suoi militanti in ogni parte del mondo con rapidità e attraverso una fitta rete di trasporti, mentre il Comune ci manda a Bari con un treno disastrato, in 90 minuti più i supplementari e i calci di rigore.

8 ) I militanti Isis fanno i video di rivendicazione, quelli al Comune fanno le dirette su Facebook.

9) L'Isis vuole comandare pure sulla striscia di Gaza, il Comune si accontenta delle strisce blu;

10) Da un lato abbiamo un gruppo di fanatici che fa leva sull'ignoranza della gente per reclutare adepti e mantenere il potere, dall'altro lato c'è l'Isis.

Insomma, avete capito, son due cose diverse. E più surreale della battuta, c'è solo il doverlo spiegare.

Peraltro, ad Andria non c'è nulla di più inutile dell'Isis. La città la distruggiamo benissimo da noi.

Sempre libera satira in libero Stato.