Gli auguri del Vescovo di Andria per le festività pasquali

«Carissimi, vorrei far giungere a tutti, gli auguri più fervidi di una buona e santa Pasqua.

Il Cristo, che ha vinto la morte offrendo la sua vita per amore, ci renda gioiosi e coraggiosi testimoni della vita che vince sempre, dell'amore che in maniera talvolta nascosta, spesso sofferta e dolorosa, trasforma questa realtà che il Signore ci chiama a vivere, rendendola più umana. La risurrezione del Signore Gesù è la garanzia che la morte, l'odio, il peccato sono vincibili ad una sola condizione: che tutti ci spendiamo per amore e con amore per la vita del mondo.

La Pasqua dice con forza che l’Amore ha vinto, è più forte, l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto.

Buona Pasqua, carissimi amici, fratelli e sorelle nel Signore!»





Di seguito il calendario delle celebrazioni, della Settimana Santa 2019, presiedute dal Vescovo nella Chiesa Cattedrale “S. Maria assunta in cielo” - Andria

Domenica 14 aprile 2019

delle Palme e della Passione del Signore

Il Vescovo, alle ore 11:15, benedirà le palme e gli ulivi presso l’Oasi S. Francesco (Parrocchia S, Francesco d’Assisi – Andria), al termine della processione, dall’Oasi S. Francesco verso la chiesa Cattedrale, alle ore 11:30, presiederà la Santa Messa della Passione del Signore.

Mercoledì Santo 17 aprile 2019 ore 19:00

Messa del Crisma.

Il Vescovo presiederà la celebrazione della Santa Messa Crismale con i presbiteri, diocesani e religiosi e benedirà gli oli dei catecumeni e degli infermi e consacrerà l’olio del santo crisma.

TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo 18 aprile 2019

ore 09:00

Il Vescovo presiederà la celebrazione della Liturgia delle Ore con i Canonici del Capitolo Cattedrale e il Popolo di Dio.

ore 19:00

Santa Messa nella Cena del Signore.

Il Vescovo presiederà la concelebrazione della Santa Messa in Coena Domini e il rito della lavanda dei piedi.

ore 22:00

Il Vescovo presiederà l’Adorazione Eucaristica.

Venerdì Santo 19 aprile 2019

ore 09:00

Il Vescovo presiederà la celebrazione della Liturgia delle Ore con i Canonici del Capitolo Cattedrale e il Popolo di Dio.

ore 17:00

Celebrazione della Passione del Signore.

Il Vescovo presiederà la celebrazione della Passione del Signore, la liturgia della Parola, l’adorazione della Croce e il rito della comunione.

ore 19:30

Processione dei Misteri, a partire dalla Chiesa Annunziata, il Vescovo presiederà il pio esercizio della Processione dei Misteri. In Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma) rivolgerà la sua parola e la Benedizione.

Sabato Santo 20 aprile 2019

ore 9:00

Il Vescovo presiederà la celebrazione della Liturgia delle Ore con i Canonici del Capitolo Cattedrale e il Popolo di Dio.

Veglia Pasquale

ore 21:00

Il Vescovo presiederà la solenne Veglia Pasquale, in cui sarà benedetto il nuovo fuoco, dopo l'ingresso processionale in chiesa con il cero pasquale, simbolo del Risorto, e il canto dell'Exultet, seguirà la liturgia della Parola, la liturgia battesimale e la liturgia Eucaristica.

Domenica di Pasqua-Risurrezione del Signore 21 Aprile 2019

Ore 11:30

Il Vescovo presiederà la solenne messa pontificale.