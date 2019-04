Attivo lo sportello psiconcologico all'interno dell'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi"

Diventa operativo lo sportello psiconcologico solidale voluto all'interno dell'ambulatorio "Noi con Voi" ad Andria dal Calcit in collaborazione dell'Associazione "Giorgia Lomuscio" all'interno della struttura ideata dalla Misericordia di Andria.

Un pool di medici, psicologi ed Oss oltre alla figura della psiconcologa, tutti volontari, assieme per assicurare assistenza ai malati oncologici in stato di necessità e non solo.

Orientare in un momento così delicato, ma anche operare direttamente con oltre una decina di operatori socio sanitari, che assicureranno anche interventi a domicilio. Per accedere allo sportello è necessario contattare l'Ambulatorio Solidale "Noi con Voi", ambulatorio lo ricordiamo che ha già siglato un protocollo d'intesa per la propria attività anche con l'ASL BT, o rivolgendosi direttamente in via Pellegrino Rossi 46 ad Andria o contattare lo 0883551952.