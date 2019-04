Pasqua e Pasquetta senza mercati settimanali

Una staffetta lunghissima e faticosa quella che gli Uffici Amministrativi di Unimpresa e CasAmbulanti hanno avviato anche in occasione del lungo periodo di festività pasquali, fino al primo maggio. Un’attività intensa riconosciuta da tutti i comuni, una collaborazione proficua e necessaria per dare certezze agli operatori economici su aree pubbliche in modo che potessero coniugare perfettamente e per tempo le loro attività imprenditoriali con le legittime aspettative dei propri familiari per condividere con i propri affetti giornate importanti di feste molto rappresentative.

Alla fine il calendario è stato emanato ed ecco che i massimi rappresentanti delle Associazioni di Categoria Savino Montaruli per Unimpresa e Donato Gala per CasAmbulanti, hanno dichiarato: «anche questa volta abbiamo coniugato perfettamente le esigenze commerciali e lavorative degli ambulanti, di tutti gli ambulanti e non solo delle tante migliaia che ogni giorno prendono a riferimento le attività delle nostre associazioni, con quelle familiari e conviviali. Un giusto equilibrio è rappresentato dai mercati tutti chiusi nelle giornate di Pasqua e di Pasquetta mentre si potrà lavorare giovedì 25 aprile e mercoledì primo maggio. Anche questa parificazione di diritti è stata una nostra conquista mentre siamo in atteso del provvedimento legislativo governativo che finalmente chiarisca e detti le norme definitive per riequilibrare le aperture domenicali e festive dei negozi, degli ipermercati, centri commerciali e mercati in Italia. Nel frattempo continueremo a coniugare le diverse esigenze rispettando le legittime attese di tutti, in uno spirito di concertazione che nelle nostre associazioni non è mai venuto a mancare» – concludono l’andriese Montaruli e il bitontino Donato Gala.