Bimbimbici 2019: la ventesima edizione il 12 maggio in Piazza Catuma

Organizzata dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) con la collaborazione del Gruppo Sportivo Dilettantistico della Polizia Municipale di Andria, la biciclettata in allegria prenderà inizio da Piazza Catuma con raduno fissato per le ore 8.30.

Anche quest'anno la manifestazione è ispirata all'universo dei supereroi. Un mondo fantastico perché Bimbimbici è, come recita lo slogan, “la nuova fiaba della bicicletta”. Chi va in bicicletta ha tanti super poteri: non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto e rende le persone più felici.

All’evento di domenica 12 Maggio è prevista un'estrazione e la raccolta fondi per il comitato dei bambini leucemici.

Il percorso si snoderà per le vie della città.

Un momento importante di sensibilizzazione per le nuove generazioni a cui è importante esserci.