La Caritas della parrocchia SS.ma Trinità, nell'ambito di un percorso condiviso con la Caritas diocesana, vuole confrontarsi con il territorio sul tema di grande attualità relativo ai comportamenti e agli stili di vita più in sintonia con il rispetto dell'ambiente e del creato. Per tale motivo, è stato promosso un incontro intitolato "Io ci tengo! Inizio da me" che si terrà, lunedì 29 aprile alle ore 19:30, presso il salone parrocchiale.

Interverranno: don Ignazio Leone, teologo; Riccardo Moschetta dell'associazione 3 Place; Luigi Del Giudice, avvocato e Dino Leonetti, oncologo. A moderare l'incontro la giornalista Nunzia Saccotelli.

Aspetti biblici della creazione; danni sul nostro territorio e possibili rischi per la salute; buone pratiche che ogni singolo cittadino e famiglia può mettere in atto per un ambiente sono i temi peculiari della conferenza a cui seguirà, il giorno 5 maggio, un'operazione di clean up di una zona del territorio parrocchiale.

In tale data tutti i gruppi della comunità parrocchiale, in collaborazione con l'associazione "3Place", si impegneranno a testimoniare che il rispetto per l'ambiente è un dovere nei confronti delle future generazioni che lo erediteranno.