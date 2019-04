582^Fiera d’Aprile: Ordinanze di chiusura al traffico per il 26, 27 e 28 aprile

In occasione della 582^ Fiera d’Aprile, sono state emanate dal Servizio Mobilità le seguenti Ordinanze Dirigenziali:

- n° 200/2019 – Corteo Storico- Domenica 28 aprile 2019 - dalle 14:00 a cessata esigenza: il divieto di transito e divieto di fermata e sosta con rimozione coatta sul percorso: Piazza Umberto I – Pendio San Lorenzo – Via Federico II di Svevia – Via Corrado IV di Svevia – Piazza La Corte – Via Vaglio – Piazza Vittorio Emanuele II, Via De Gasperi, Via Regina Margherita – Via Duca di Genova – Via Firenze – Via Bari – Cia Cagliari _ Via Ferrucci – Piazza Umberto I – Via Carlo Troia – Piazza Vittorio Emanuele II; divieto di fermata e sosta con rimozione coatta sul lato sinistro di via de nicola, fatta eccezione per i mezzi autorizzati;



- n°201/2019 - 26, 27 e 28 aprile 2019 - divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su Via Porta Castello, Corso Cavour, tratto compreso tra Viale Roma e Viale Venezia Giulia e Via Martiri di Cefalonia, eccetto Veicoli di Soccorso e delle Forze dell’Ordine, per l’installazione di bancarelle nei posteggi assegnati ai venditori autorizzati, i quali potranno accedere con i loro veicoli sulle vie interessate per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci;

- n° 202/2019 - chiusura al traffico veicolare di Via San Francesco dalle 15:00 a fine manifestazione, nei giorni 26,27 e 28 aprile 2019; Piazza Sant’Agostino dalle 17:00 alle 23:00, il giorno 28 aprile 2019;

- n° 203/2019- Chiusura al traffico Borgo Montegrosso 27 e 28 aprile- di istituire nella frazione di Montegrosso il 27 e 28 aprile 2019 dalle ore 00:00 alle ore 24:00, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati su: Piazza S. Isidoro - Viale dei Combattenti - Viale dei Mutilati di Guerra.