Dopo 8 mesi dai divieti al transito, la situazione non cambia per il ponte pericolante sulla ex 98

Nel dibattito politico nazionale è tornata centrale la questione riguardante la soppressione o il ripristino delle province. Al netto di tutte le motivazioni che potrebbero portare a schierarsi a favore o contro le scelte in campo, la realtà rivendica altro.

Infatti, tra le competenze delle province vi è quella che riguarda le strade provinciali che versano in uno stato a dir poco pietoso. Anche nella nostra provincia la situazione non è tanto rosea. Era il 15 agosto 2018 quando sulla nostra testata pubblicavamo una denuncia riguardante un ponte pericolante sulla ex strada statale 98.

A distanza di ben 8 mesi, avremmo sperato di dare una buona notizia. Invece, purtroppo, così non è.

A tal proposito, riportiamo l’intervento, esplicativo dell’attuale situazione, dell’Ing. Pasquale Bruno che sui social scrive: «Questo è lo stato delle armature di un ponte di una strada provinciale. Anzi, posso aggiungere, senza timore di essere smentito, che questo è l'emblema della maggior parte delle strade provinciali d'Italia. Mettersi a litigare adesso su "Province si - Province no" significa nascondere il vero problema: quello di decidere chi deve immediatamente intervenire sul ponte (o sulle strade dissestate, o sulle scuole che cadono a pezzi) e con quali fondi. Nessuno di quelli che ci governano ci dice dove vuole portare l'Italia nei prossimi 10 - 20 anni, perché, sono sicuro, tra 10 - 20 anni (e forse anche prima) quel ponte potrà essere collassato.

E chi ne pagherà le conseguenze?

Il povero dirigente della Provincia che esiste quando devono individuarsi i responsabili e non esiste più quando, invece, si devono stanziare le risorse. Se fossi dirigente di una Provincia e ragionassi come la media dei politici attuali (con entrambi gli occhi rivolti alla tutela del proprio), ordinerei di chiudere tutte le strade e tutti gli edifici provinciali non agibili».