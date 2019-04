L’Acf Consob condanna Banca Popolare di Bari al risarcimento di due risparmiatori

Con le decisioni n. 1549 e 1550 l’Arbitro per le Controversie Finanziarie della Consob ha condannato la Banca Popolare di Bari al pagamento di quanto investito, in azioni non quotate, da parte di due persone anziane.

La condanna, giunta dopo tanti mesi dalla data di presentazione del ricorso, riguarda il mancato rispetto di alcune disposizioni inerenti i questionari MiFid che, quindi, li rende inidonei a fornire informazioni circa l’esperienza, la conoscenza e gli obiettivi di investimento dei singoli sottoscrittori, non registrando le ovvie differenze in termini di conoscenze, esperienze e obiettivi di investimento che, necessariamente, sussistono fra soggetti diversi.

L’altro inadempimento dell’intermediario riguarda il mancato rispetto della diligenza richiesta nella misura in cui non ha dimostrato di avere informato correttamente in merito alle caratteristiche e ai rischi dell’investimento in proprie azioni, avendo il ricorrente semplicemente dato atto di conoscere il contenuto dello statuto dell’emittente.

Entrambe le decisioni prevedono, oltre al risarcimento della somma investita, pari a 63.458,04 euro per un risparmiatore e 45.104,40 euro per l’altro, anche una sanzione, rispettivamente, di 500 euro e 400 euro da versare alla stessa Consob.

L’Avv. Michele Coratella, che opera da sempre nell’ambito del diritto bancario, ha dichiarato: «le due decisioni rappresentano uno spiraglio di speranza per veder riconosciuti i diritti dei risparmiatori che sono stati tratti nella trappola di una rete che, a oggi, non si riesce ancora a sbrogliare, comportando, purtroppo, conseguenze gravi sempre per i più deboli. Queste decisioni vedono riconosciute le nostre ragioni ma, nonostante ciò, continueremo con le battaglie legali affinché sia restituito a ogni singolo risparmiatore tradito ciò che è stato investito in maniera inconsapevole».