In vigore, da domani, le nuove regole sulla vendita dell’ortofrutta

Le regole previste dall'accordo sottoscritto qualche settimana fa tra tutti i soggetti coinvolti nella problematica - l'Asl Bat-Servizio Igiene degli Alimenti, il Comune di Andria, le associazioni di categoria e la terza consulta comunale – diventeranno esecutive domani a seguito dell'adozione della relativa ordinanza.

Nella stessa è previsto che gli esercenti possano esporre, nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita, solo prodotti a buccia spessa come ananas, cocomeri, meloni, banane che si consumano previo depellamento, e non prodotti orticoli. I prodotti esposti dovranno essere coperti in modo tale da proteggere gli alimenti dalla caduta e ricaduta di polveri e di altri agenti inquinanti e devono essere posti ad altezza adeguata da terra, almeno un metro.

Inoltre, sarà vietata la vendita di merce posta su automezzi collocati a ridosso degli esercizi commerciali. Gli automezzi sui quali sarà esposta la merce degli operatori in area pubblica e degli imprenditori agricoli in forma itinerante - imprenditori che,a loro volta, dovranno utilizzare banchi mobili idonei e coperti - dovranno essere aperti solo su un lato che non deve coincidere con quello di scappamento dei gas.

Previste sanzioni per i trasgressori da 100 a 500 euro.