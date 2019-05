Lettera di una 40enne disoccupata: «Ormai solo depressione, che cosa devo festeggiare il 1° maggio?»

La decisione di dedicare una giornata ai lavoratori venne presa a Parigi il 20 luglio del 1889 durante il congresso della Seconda Internazionale: dopo 130 anni, è ancora pressante il tema del lavoro e delle condizioni lavorative, soprattutto per alcune categorie.

Lo testimonia una nostra lettrice, quarantenne, mamma di due bambini, rimasta disoccupata da due anni, che sta abbandonando la speranza: in Italia i disoccupati over 40 in termini numerici sono il 30% in più dei giovani disoccupati. È un fenomeno "vecchio", che si va via via accentuando ma con nessuna soluzione all'orizzonte.

«Gentile redazione, vi scrivo nella speranza di dare almeno voce al mio dolore, per fortuna forse in via di “guarigione”.

Vi scrive una quarantenne, a cui sembra di avere sulle spalle un macigno. Il buon Dio ha concesso a me e a mio marito la grazia di diventare genitori qualche anno fa, per due volte, ed entrambi ci impegniamo a dare un buon esempio e un’educazione ai nostri figli. Ho sempre lavorato onestamente come operaia, finché due anni fa la ditta per cui lavoravo è fallita e ha chiuso, lasciandomi disoccupata. Da allora vivo un vero e proprio calvario. La mia grinta e la mia positività, la mia forza nelle situazioni difficili (mentre ancora lavoravo ho subito un aborto, poi ho perso una persona cara e infine mi è stato diagnosticato un problema di salute non grave ma costante) non mi avevano mai abbandonata e mi ero rimboccata le maniche e avevo cominciato a bussare a tutte le porte, a fare colloqui su colloqui, prove di lavoro, spesso neppure retribuite, ma senza risultato.

Ma dopo due anni di giri a vuoto, non ce la facevo più: la speranza mi aveva abbandonata e si era trasformata in delusione e rassegnazione.

Mai un contratto “vero”, solo lavoretti saltuari qua e là per pochi giorni o al massimo per un mesetto, per poi fare posto a qualcuno che “costava meno” di una dipendente 40enne. Eppure ho sempre ricevuto i complimenti per la mia serietà e la mia precisione.

Piano piano ho cominciato a spegnermi. L’allegria e la voglia di stare insieme agli altri sono state sostituite da tristezza e solitudine. Poiché manca uno stipendio in famiglia, ho dovuto rivedere il mio modo di vivere e di gestire il denaro., contando il centesimo, ogni giorno, senza più svaghi neppure con i bambini. Lo stipendio di mio marito va via tutto per bollette, tasse, spesa quotidiana. Per noi non esistono vacanze o uscite in compagnia. E se arrivasse qualche spesa improvvisa? Non oso immaginarlo.

Sono stanca. Il tempo passa e nessuno ti chiama. È umiliante. Mi accontenterei di un lavoro modesto, onestamente pagato. Ho perso anche la voglia di stare in mezzo alla gente, non ho voglia di vedere gli amici di sempre o i parenti per non dover sentirmi fare la solita domanda: «Allora, non hai trovato ancora niente?», come se dipendesse da me.

Anche in famiglia i rapporti sono più complicati. Mi rendo conto di essere sempre nervosa, di avere poca pazienza, di “scattare” per ogni fesseria.

Tra qualche giorno avrò un altro colloquio, ma non so neanche io se continuare a sperare e illudermi che possa essere la volta buona. Che cosa devo festeggiare il 1° maggio? Ditemi voi. Per me sembra non ci sia più spazio nel mondo del lavoro».