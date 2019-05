I sindacati esultano per la stabilizzazione di 140 operatori della Sanità Service Asl BT

«A seguito dell’incontro tenutosi a Bari il 4 aprile u.s. presso la Task Force regionale per il Lavoro e Occupazione, in rapporto agli impegni assunti in tale importante contesto alla presenza delle Istituzioni Regionali e della Direzione Generale dell’ASL BT presenti all’incontro, unitamente ai sindacati regionali e territoriali, siamo a comunicare con estremo entusiasmo l’importante obiettivo raggiunto che ha visto la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato di circa 30 lavoratori della Sanitàservice Asl Bt sin dal 1 maggio e di altri 110 lavoratori a decorrere da fine giugno 2019» dichiarano dalla Fp Cgil Bat.

«Tale importante obiettivo - concludono - è stato possibile raggiungerlo grazie alla serietà delle Istituzioni regionali e dell’Asl BT, nonché alla caparbietà ed impegno della FP Cgil Puglia e Territoriale BAT che da sempre chiede lavoro stabile, buono e di qualità».

Dello stesso avviso è la Fials che ha dichiarato: «Accogliamo come Fials Bat Bari con particolare soddisfazione la notizia della stabilizzazione da parte della Regione Puglia, che tanto impegno ha visto profondere dalla segreteria Regionale e Provinciale alla risoluzione della questione del personale assieme alla Asl/Bat, di 140 lavoratori della Sanità Service.

Questo passo è stato il frutto di un lavoro lungo, condotto con serietà e rigore, che ci ha visti protagonisti assieme alle altre sigle sindacali poco ortodosse nel declinare una giusta comunicazione , oltre agli attori istituzionali.

Un percorso che ha dato i suoi frutti e che speriamo possa essere d'esempio per tutte le altre situazioni simili da sanificare».

«Il nostro Paese - concludono - è fondato sul lavoro, e creare occupazione garantita e di qualità è un'operazione che conviene a tutti: alle istituzioni che la garantiscono, ai lavoratori coinvolti e all'utenza che usufruisce del loro lavoro».