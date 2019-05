Nerino in cerca d'amore

«Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato che solo dopo aver scalato una collina, uno scopre che ci sono molte altre colline da scalare” diceva Nelson Mandela e sembrano le parole che vorrebbe dirci lui: Nerino, un gatto di colonia, che si è spinto troppo oltre rispetto al suo luogo abituale ed è stato ritrovato investito lo scorso 25 aprile.

Sono Nerino, ho 9 mesi e vivevo nella mia colonia dove mi divertivo a giocare con i miei amici. Mi chiamano anche “gatto cozza”, perché quando arrivavano le nostre “umane” con il cibo, ero talmente contento che le seguivo, facendo lo slalom tra le gambe, e loro cercavano di camminare senza cadere. Avevo imparato fin da subito a riconoscere i pericoli, ma quel giorno qualcosa è andato storto: all'improvviso ho sentito una botta e non riuscivo più a muovermi.

Avevo tanta paura, ma ero vivo. Allora ho iniziato a miagolare fortissimo per chiedere aiuto, e finalmente qualcuno è arrivato e non mi ha ignorato.

Mi hanno portato dal veterinario: dalle lastre non risultano fratture, però non riesco a muovere le zampe posteriori.



Ogni giorno cerco di tirarmi su per camminare, cado, ma ci riprovo: non ho nessuna intenzione di arrendermi, ho forza da vendere.



Voglio assolutamente ricominciare a correre e a giocare, ma non posso farlo qui e neanche per strada.



Vorrei una casa per me con una famiglia che mi ami, mi faccia sentire al sicuro e mi faccia dimenticare questa brutta esperienza. Io ricambierò con grande amore e riconoscenza, perché sono rimasto il “gatto cozza” di sempre».

«Nerino è di una dolcezza disarmante: fa le fusa continuamente, dispensa testatine e amore. Lo stiamo rimettendo in sesto e verificando i progressi delle zampe posteriori, per le quali abbiamo già provveduto a procurarci un carrellino per favorirne il recupero - commentano i volontari dell'Oipa - .

Non può restare nella gabbia del veterinario, perché questa condizione non lo aiuterebbe a renderlo autonomo. Lui è vispo, attivo e già castrato, ma ha bisogno di una mano per riprendere in mano la sua vita: cerca solo qualcuno da amare e che lo ami ad Andria o nei paesi limitrofi. Sappiamo che è un’adozione speciale, ma siamo fiduciosi: è arrivato il momento di far vedere che Andria non è fatta solo da persone che amano sfoggiare marche di ultima moda, o famosa per episodi di droga e furti d’auto, ma Andria è fatta di persone dal cuore grande, che desiderano dargli l’opportunità concreta di vedere che, fuori da quella gabbia, c’è una nuova vita che lo aspetta e una famiglia da amare.

Lui ama tantissimo essere coccolato e cerca continuamente il contatto: è una vita a tutti gli effetti, che aspetta solo di ricominciare».



Per chiedere informazioni su di lui, conoscerlo e lasciarsi inebriare dalle sue fusa:



pagina Oipa di Andria



andria@oipa.org



Info 320 0935576