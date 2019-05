A maggio fioriscono gli ulivi: arrivano gli Ulivo Days della Fioritura

Buonaterra Movimento Turismo dell’Olio Puglia in occasione del periodo degli ulivi in fiore, lancia gli “Ulivo Days della fioritura”, l’appuntamento per scoprire da vicino l’antico fascino dell'arte frantoiana, gli ulivi e le principali cultivar della nostra terra.

Nei primi due week end del mese (4 e 5 maggio, 11 e 12 maggio), i frantoi e le aziende aderenti socie di Buonaterra in tutta la regione apriranno, a rotazione, le loro porte per divulgare la cultura dell’olio extravergine, avvicinare turisti ed appassionati ai luoghi di produzione e far conoscere loro gli uliveti delle loro aziende, nel momento dell’anno in cui gli ulivi sono al massimo del loro splendore. L'elenco delle aperture dei frantoi è in continuo aggiornamento, per maggiori info consultare il sito www.buonaterra.it o la pagina evento di Facebook “Ulivo Day della fioritura”.



«Durante gli Ulivo Days - dichiara Donato Taurino, presidente di Buonaterra Movimento Turismo dell’Olio Puglia - gastronauti, curiosi e turisti avranno l'occasione di visitare le aziende produttrici di extravergine di Puglia, conoscere i frantoiani, degustare l’extravergine della stagione in corso, affinare le capacità di riconoscere le diverse cultivar regionali, imparare a scegliere come acquistare e abbinare le varie tipologie di extravergine».



Ampio il calendario di attività che arricchiranno le giornate, con passeggiate tra gli uliveti, picnic sotto gli alberi, visite a luoghi storici legati alle tradizioni olivicole della zona, come i frantoi ipogei, i musei e i siti archeologici che custodiscono al loro interno reperti legati all'olio che raccontano la storia millenaria dell’ulivo nella nostra regione. Un’occasione per trascorrere una giornata in compagnia della famiglia o degli amici all’insegna della cultura e delle tradizioni della nostra terra.



Organizzare il proprio itinerario di visita sarà più semplice, grazie alla speciale mappa delle aziende partecipanti realizzata su Google Maps. Per usarla, basta connettersi da tablet o smartphone al sito www.buonaterra.it, cliccare sulla mappa in homepage e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps. Selezionando la singola azienda si potranno conoscere orari di apertura e programma delle attività, oltre a ricevere le indicazioni esatte su come raggiungere l'azienda e creare il proprio percorso.



Inoltre, sul sito di Buonaterra sono sempre disponibili i link al “Pocket Olio” e alla “Carta d'identità degli oli extravergine d'oliva di Puglia”, i due preziosi strumenti utili per sapere tutto su cultivar, territori e DOP, coltivazione biologica e vocabolario tecnico dell’olio extravergine d’oliva di Puglia, con mappe e disciplinari.



Tutte le ultime informazioni e aggiornamenti sul sito www.buonaterra.it e sulla pagina facebook e instagram del consorzio.