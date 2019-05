Il successo continua, Michele Magno scelto come testimonial di italianità dalla Tap Portugal

Una storia che continua a essere felice sulla scia del successo: a distanza di 7 anni dal loro trasferimento e dopo tanta "gavetta", Michele Magno, per tutti Mino, e la sua compagna Marianna Olivieri diventano testimonial della pizza italiana in Portogallo per la rivista della compagnia aerea nazionale "Tap Portugal".

Ripercorriamo velocemente le tappe: Mari e Mino, entrambi andriesi, si trasferiscono a Lisbona l'8 gennaio 2012, il giorno in cui «siamo arrivati e abbiamo scambiato i cappotti con gli occhiali da sole». Si erano conosciuti nel 2010 mentre Mari studiava a Puerto Rico per poi essere assunta come account manager a Milano e Mino aveva una negozio di grafica ad Andria. Mari, con un laurea magistrale in International Business, era stata trasferita a Lisbona, che già conosceva grazie al progetto Erasmus dal 2005, e Mino non ci aveva pensato due volte a spostarsi con lei.

In una notte d'estate del 2013, durante una cena a casa di amici portoghesi, si rendono che la pizza e l'atmosfera rilassata sono una combinazione vincente. Mino decide quindi di ricreare quell'atmosfera e fonda una piccola attività per cucinare le pizze nelle case di famiglia. Il lavoro ingrana e arrivano le gratificazioni, perfino la tv: cosi nel febbraio del 2015 hanno inaugurato in rua da Silva, nella zona di Santos, a Lisbona, "Uma pizza em companhia". Come italiani, «il cibo è sempre stato un punto di partenza e quindi una scelta felice che ci consente di lavorare per trasmettere questa passione innata». E il mezzo "più conosciuto" era la pizza.

Oggi hanno una squadra di tre persone «fantastiche» e uno «spazio più funzionale e organizzato». Mino spiega che la pizzeria è rinomata per avere un'identità forte, dove ci sono perfino installazioni artistiche di amici.

«L'idea - spiegano Mino e Marianna - è di offrire un posto alla comunità per incontrare ed esprimere la propria identità, mantenendo la sensazione di essere in famiglia. Più di una pizzeria, è una casa, una casa dove gli amici trovano un piccolo angolo di felicità e un'eccellente pizza fatta in casa. Tra i clienti ci sono vecchi amici e nuovi che hanno provato la pizza e sono rimasti affezionati, artisti che sono passati e hanno apprezzato l'atmosfera, attori e musicisti che cercano un posto per rilassarsi, turisti che cercano un pezzo della vera Lisbona e alcuni residenti del quartiere e delle loro famiglie. All'interno della pizzeria di solito c'è un piccolo parco giochi e giocattoli sparsi per la stanza, così i genitori possono rilassarsi e i bambini possono giocare a volontà.

Da Lisbona per il momento abbiamo tutto ciò che si può desiderare: sicurezza, parchi urbani e aree verdi e una forte identità che offre una proposta culturale interessante sono stati decisivi per rimanere in Portogallo, per di più conditi con uno dei migliori climi in Europa. Per noi sono importanti le diverse comunità che convivono in questa bellissima città, il clima, la luce e la possibilità di viaggiare in altri luoghi del mondo rimanendo nello stesso posto. Inoltre, i portoghesi sono stati gli autori di una forte connessione tra Europa, Africa e America Latina, mantenendo sempre una cultura dell'identità. Allo stesso tempo - conclude Mino e Marianna -, sono un popolo molto calmo e disponibile.

I nostri figli, Lupo e Leone sono nati qui, hanno l'accento lisbonese, ma preferiscono mangiare pizza e lasagne. Per noi, loro rappresentano il ponte tra origini e scelte e mostrano ogni giorno che questa dualità arricchisce sia la comunità ospitante che la comunità di origine. I bambini, che ora hanno cinque e due anni, si sentono a casa a Lisbona come in Italia perché hanno imparato che casa non è un luogo, ma una comunità di persone disponibili per aprire le porte alla diversità».



La storia di questi due andriesi intraprendenti è ora approdata sulle pagine della rivista di bordo di una delle compagnie con più destinazioni al mondo, e quindi ovunque si potrà leggere il nome della nostra città come punto di origine di una bella storia d'amore e di successo imprenditoriale.