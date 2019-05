L'iniziativa della Caritas parrocchiale della SS.ma Trinità, coadiuvata dall'associazione 3Place, ha coinvolto l'intera comunità parrocchiale: «Ieri mattina siamo stati presso il quartiere S.S. Trinità per un cleanup, ossia la pulizia di rifiuti abbandonati, assieme al gruppo Caritas della parrocchia» dichiarano alcuni volontari.

«Grande affluenza con un centinaio di volontari che, dalle 10.45 alle 12:00, hanno dato vita a una pulizia di massa delle aiuole, marciapiedi e bordi delle strade nei pressi della parrocchia, della pineta e della palestra verde.

Serve però fermarsi e riflettere.

In poco meno di un'ora sono stati raccolti 23 sacchi di rifiuti, di cui 16 di indifferenziato, 1 di plastica, 1 di carta, 4 di vetro e 1 di umido. Una prima riflessione va fatta sulla quantità: siamo in un quartiere non periferico, eppure sono stati raccolti così tanti rifiuti. Segno, questo, che noi esseri disumani non abbiamo tanto a cuore il nostro territorio e il nostro ambiente. Basti pensare che nelle aiuole e nei vasi delle piante nei pressi della chiesa sono stai raccolti più di 2 litri di mozziconi di sigarette. Per non parlare dell’enorme quantità di carte di caramelle e chewingum, di bottiglie di birra.

Una seconda riflessione, è sul nostro essere e sulle nostre cattive abitudini: perché gettare per terra il tuo mozzicone anziché in un cestino? Perché buttare una bottiglia di birra in pineta anziché nel cestino? Perché abbandonare una carta anziché farlo in un cestino?

Una terza riflessione riguarda l’abbandono di un rifiuto differenziato nell'ambiente che, col tempo, diventa indifferenziato. Per cui, quei 16 sacchi che al momento dell'abbandono potevano essere differenziati, oggi li raccogliamo come secco, aumentando la quantità di rifiuti che finisco in discarica.

Serve una svolta – concludono - e anche immediata. Le nostre azioni hanno conseguenze sull'ambiente e sulle generazioni future che possono durare secoli. Abbiate rispetto dell'ambiente, e solo così potrete avere rispetto dei vostro figli e nipoti».