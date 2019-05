Mostra “KROMATIKA”: dal 14 al 28 maggio all’Officina San Domenico

Dal 14 al 28 maggio 2019, presso l’officina San Domenico si terrà la seconda edizione della Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea, “KROMATIKA”, evento artistico-culturale promosso dall’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/19. Questa mostra, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Andria e degli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, vuole essere un’occasione di incontro e confronto per alcuni dei più interessanti artisti contemporanei italiani ed esteri, le cui opere verranno esposte gratuitamente per un periodo di quindici giorni, allo scopo di stimolare, anche presso il pubblico dei non addetti ai lavori, una riflessione su problematiche di carattere estetico e socio-culturale.

Il Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria, critico d’arte con all’attivo la realizzazione di quattro importanti collettive a Margherita di Savoia (“La bellezza e le radici”), a Trinitapoli (“Il corpo e l’anima” e “Le forme dell’Infinito”) e ad Andria (“Materika”), è il curatore, direttore artistico ed estensore del catalogo, che quest’anno sarà tradotto in inglese a cura del Prof. Michele Fascilla. Responsabile dell’allestimento è la Prof.ssa Paola Nanni, referente del Progetto “Arte, Grafica, Fotografia e Territorio”. È prevista, inoltre, la partecipazione, come guide e animatori culturali, di alcune studentesse e alcuni studenti degli indirizzi Liceo Artistico, Promozione Commerciale e Pubblicitaria, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’Istituto “Colasanto”, per i quali questa esperienza sarà molto importante dal punto di vista culturale e professionale.

Non è previsto il pagamento di un biglietto per accedere alla mostra, poiché l’Arte deve essere alla portata di tutti, senza discriminazioni di carattere socioeconomico; anche il catalogo, stampato in 500 copie di grande formato a colori, sarà distribuito gratuitamente a chi ne farà richiesta.

Alla Mostra parteciperanno con le loro opere i seguenti artisti:

Linda BACHAMMAR CLERGET Joinville-le-Pont (FRANCIA); Mike e Madeleine BULOW Berlino (GERMANIA); Fernando CONTI Sanremo (ITALIA); Silvia DE GENNARO Roma (ITALIA); Paolo DESARIO Barletta (ITALIA); Corrado GUDERZO Genova (ITALIA); Ida Ivanka KUBLER New York City (USA); Ruggiero LACERENZA Barletta (ITALIA); Christian LORETTI Foggia (ITALIA); Ania LUK Varsavia (POLONIA); Francesco MERRA Andria (ITALIA); Roberto MIROL Genova (ITALIA); Abdulla MIRZA Halabja (KURDISTAN IRACHENO); Mary NOGA Sharjah (EAU); Maflohé PASSEDOUET Parigi (FRANCIA); Michela PEDRON Trento (ITALIA); Hardi Othman SALIH Slemani (KURDISTAN IRACHENO); Rosa STRAZZERI Andria (ITALIA); Emilia TSEKOURA Atene (GRECIA).

Durante la mostra si terranno due incontri-dibattito di approfondimento:

- Arte e Ambiente (17.05.2019 - ore 18), con la partecipazione delle Associazioni Onda d’urto, 3Place, Giorgia tutto per amore, Tutt’altro;

- La donna nell’Arte (24.05.2019 - ore 18), con la partecipazione dell’Associazione Amiche per le amiche e del Centro Italiano Femminile.

Nel cortile dell’Officina, infine, saranno allestiti in permanenza quattro padiglioni che esporranno le realizzazioni prodotte dagli studenti dell’I.I.S.S. “G. Colasanto” in occasione della Giornata dell’Arte e della Creatività studentesca.