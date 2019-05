Torna domenica 12 maggio il "Laboratorio della Salute" della Croce Rossa Italiana. «L’evento si inserisce a pieno titolo in quello che è un nostro obiettivo, promuovere sani stili di vita, con particolare riferimento alla salute. Il “Laboratorio della salute” vuole sensibilizzare i cittadini alla cura di se stessi, ma non si parlerà solo di questo, saranno presenti numerose associazioni che operano nel sociale: il centro ORME, l’associazione ANGSA che è vicina ai genitori dei bambini autistici, l’associazione AXV “Amici per la vita” onlus, i TSRM che da anni offrono il servizio di radiologia domiciliare, l’associazione Fiori d’Acciaio», spiega in una nota del Commissario CRI Andria dott. Antonio Veneziano.

«Numerosa è stata l’adesione di medici specialisti che hanno offerto volontariamente e gratuitamente la loro professionalità e grazie a questo contributo abbiamo sviluppato l’idea di dare la possibilità alle persone che si recheranno presso il Palazzetto dello Sport di effettuare visite di prevenzione e controllo, ricevere indicazioni e consulenze.

Il contributo da versare per dette visite è di €2, mentre, per soci Coop Alleanza 3.0, nostro main sponsor, è di €1.

Il ricavato verrà destinato all’acquisto di materiale sanitario, utile per lo svolgimento dei servizi istituzionali della Croce Rossa di Andria. I nostri giovani CRI, poi, coinvolgeranno i bambini con tanti giochi educativi sensibilizzandoli alla corretta alimentazione e all’educazione ambientale.

Infine, e non di certo per importanza, ringrazio tutti i Volontari che a vario titolo e sotto forma di ogni disponibilità mi hanno supportato nell’organizzazione della IV edizione.

Il nostro obiettivo è quello di far vivere a chi parteciperà una giornata intensa che possa essere utile per la loro salute e per il loro benessere».



Staff medico:

Equipe medica della Breast Unit della Bat, effettueranno ecografia della mammella e controlli dermatologici per la diagnostica dei melanomi: dott.ssa Santa Bambace - radioterapista, coordinatrice Breast Unit; dott.ssa Annunziata Russo - radiologa senologa P.O. Barletta; dott. Maurizio Lelario - radiologo senologo P.O. Andria; dott.ssa Eleonora Calvano e Sig.ra Concetta Pantone - case manager Breast Unit; dott.ssa Sabina Di Donato - responsabile gestionale Breast Unit e dott.ssa Maria Prascina – dermatologa; dott. Francesco Bartolomucci, dott. Angelo Raffaele Mascolo e dott.ssa Maddalena Zingaro – cardiologi P.O Bonomo Andria; dott. Michele Dipace, dott.ssa Ilaria Gallo e la dott.ssa Annalisa Degirolamo – dentisti e igenista dentale;

Equipe medica reparto radiologia Ospedale "Bonomo" Andria per ecografia (screening della tiroide): dott. Pietro Maggi e dott.ssa Claudia Rutigliano, medici radiologi; dott.ssa Giulia Gallo - fisiatra; dott. Vincenzo Di Ciommo – fisioterapista; dott. Aldo Carnicella - palliativista; dott.ssa Anita Lotti – allergologa; dott.ssa Annalisa Vurchio – psicologa; dott. Pasquale Attimonelli – oculista Dirigente U.O.S.V.D. “DAY SERVICE OCULISTICA PTA TRANI”;dott. Domenico Sgaramella – dermatologo; dott.ssa Mariapia Piccolo – biologa/nutrizionista; test visivo e consulenza lenti a contatto - Ottica Conteduca; controlli dell'udito con Audifon.