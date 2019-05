"Fermati un istante", momenti di riflessione all’Oratorio Salesiano

«Oggi viviamo in una società frenetica, dove non si ha tempo a sufficienza per la riflessione su di sé, per intraprendere relazioni, per condividere sguardi ed emozioni.

Per questo gli animatori del Centro Giovanile Oratorio Salesiano hanno pensato di condividere con la città “pillole” di santità quotidiana per attenuare la “febbre” della frenesia che contraddistingue le nostre giornate.

Sabato prossimo 11 maggio 2019, dalle ore 20,30 alle 24.00, se doveste passare su Corso Cavour, davanti al portone dell’Oratorio Salesiano, fermatevi un istante per riflettere.

I giovani animatori salesiani hanno pensato un breve percorso di riflessione e preghiera sulla figura della donna, ispirandosi alla vita di “giovani sante della porta accanto”. Si tratta di donne che, pur non avendo tutte l’onore degli altari, hanno dimostrato con la loro testimonianza ordinaria cose straordinarie.

Le storie di queste giovani testimoni sono raccolte in una mostra presente in Oratorio, realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama e curata dall’Equipe del Settore Giovani di Azione Cattolica della Diocesi di Andria.

La mostra segue i passi di Paola Clemente, Renata Fonte, Bebe Vio, Carla Sabatini, Suor Margherita Di Schiena, Chiara Corbello Petrillo, Nadia Murad, Chiara Luce Badano, Malàla, Marielle Franco e Teresa Calvano.

Il percorso culmina nella cappella dell’Oratorio ove si potrà sostare qualche minuto innanzi alla Donna per eccellenza, Maria. Lei è stata la guida alla quale don Bosco ha affidato la sua missione tra i giovani. Lui diceva ai suoi ragazzi: “Ha fatto tutto Lei…”.

Un momento di preghiera diverso, dinamico, multimediale, giovanile pensato dai giovani durante il mese mariano.

Non lunghi rosari sgranati o noiose giaculatorie. Ma brevi momenti di riflessione semplici, che toccano il cuore.

Sabato prossimo ”Fermati un istante…”. Non te ne pentirai.

I giovani e la cittadinanza sono invitati a partecipare».