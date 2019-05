Sulla "lay line" il progetto di inclusione scolastica "Mariniamo la scuola...nel rispetto dell'ambiente".

Giunto alla sua quarta edizione, il progetto, patrocinato dal Comune di Trani, quest'anno vede la partecipazione delle scuole I.C. "Jannuzzi-Di Donna" di Andria, S.M. "Baldassarre" di Trani e IISS "N. Garrone" di Barletta. Oltre 50 alunni hanno incontrato nei giorni scorsi i volontari di Legambiente di Trani, in una lezione di "vita", legata all'ambiente marino, al termine del quale, gli alunni, sfidando le intemperie di un meteo non proprio primaverile, si sono recati presso la Darsena comunale di Trani, per salire a bordo della nave-vela Antonisa.

Encomiabile la disponibilità dell'armatore, dell'equipaggio e dello staff della darsena comunale di Trani.

Il prossimo appuntamento sará il 18 maggio, quando gli alunni saranno impegnati nella lezione pratica di vela a bordo di numerose imbarcazioni.