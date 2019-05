Il 31 maggio a Napoli, nel cuore della città partenopea, si tiene la seconda edizione della Fashion Kids, presso la corte di Palazzo Fondi, in via Medina.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Napoli e dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e la faranno da padrona più di un centinaio di bambini del laboratorio di sperimentazione creativa Fashion and Factory Design dell’Associazione ViGroup, International Social Art Association.

Un’esperienza che stimola i bambini a seguire e raggiungere i propri sogni attraverso un percorso che si concretizza materialmente con la produzione Limited Edition di Texture Design: Tessuti innovativi per la realizzazione di abiti, accessori, cuscini, poltrone e tanto altro. Su indicazioni del direttore creativo i bambini e le mamme coinvolti in questa esperienza, sono già al lavoro per produrre disegni con cui saranno realizzati tessuti che andranno a perfezionare la collezione limited edition di abiti originalissimi che saranno poi presentati ed indossati in passerella dai “talent creator” il 31 maggio presso la corte di Palazzo Fondi.

Tra i partecipanti, vi sarà anche la 12enne andriese Giada Tesse, accompagnata dalla sua famiglia che la segue in tutte le sue attività che abbiano a che fare con la moda. Giada non è nuova a questo genere di esperienze: ha già sfilato per marchi importanti e continua a farlo. Venezia, Milano, Bari e altre città dell'Italia. Giada e i suoi genitori sono consapevoli che questa esperienza, momentaneamente è, fondamentalmente, ludica. Serve a sperimentare relazioni ed è solo divertimento. La piccola raccoglierà quel che viene, in futuro, tenendo i piedi ben saldi per terra.

Del resto è nell'indole dei bambini giocare, divertirsi e non pigliare sul serio la vita sin d'ora.