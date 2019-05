Bimbimbici: domani la passeggiata in bicicletta con partenza da Piazza Catuma alle ore 8.30

Torna, come ogni anno, la pedalata tra le vie cittadine per bambini e ragazzi con il coinvolgimento degli adulti. L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani. Domenica 12 maggio torna Bimbimbici Organizzata dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) con la collaborazione del Gruppo Sportivo Dilettantistico della Polizia Municipale di Andria. La biciclettata in allegria prenderà inizio da Piazza Catuma con raduno fissato per le ore 8.30.

Anche quest'anno la manifestazione è ispirata all'universo dei supereroi. Un mondo fantastico perché Bimbimbici è, come recita lo slogan, “la nuova fiaba della bicicletta”. Chi va in bicicletta ha tanti super poteri: non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto e rende le persone più felici.

All’evento di domani, domenica 12 maggio, è abbinata un'estrazione di ricchi premi messi in palio dagli sponsor dell'evento che supporta la raccolta fondi per il comitato dei bambini leucemici.

Bimbimbici mira a sollecitare una riflessione generale sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e vuole essere uno stimolo per le città a reinventarsi e a diventare sempre più degli spazi a misura d’ uomo e di bambino.

Il precorso: raduno alle ore 8:30 in Piazza Vittorio Emanuele II. La passeggiata proseguirà per via Porta Castello, via Bovio, via XX Settembre, piazza Trieste e Trento, via Napoli, via Firenze, via Don Minzoni, Piazza Sorelle Agazzi, via Sant'angelo, Piazza Ruggero Settimo, via Jannuzzi, piazza Imbriani, via Regina Margherita, via Duca di Genova, corso Cavour, via Porta castello e rientro in Piazza Vittorio Emanuele II.

In caso di cattive condizioni meteo, la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.