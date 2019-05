Il Calcit in piazza per la festa della mamma

«Abbiamo terminato tra giovedì e venerdì la prima parte della nostra Festa della Mamma, con la distribuzione delle piante fiorite nelle scuole di Andria. Anche quest’anno abbiamo aumentato il numero e la varietà delle piante e la risposta è stata eccellente, sia da parte delle scuole sia da parte delle famiglie» ha commentato il presidente del CALCIT, il dottor Nicola Mariano.

«Dalie, gerbere, begonie, ortensie, rose e tante altre piantine saranno distribuite in vari punti della nostra città, allestiti dai volontari del CALCIT. Sabato pomeriggio i volontari dell’associazione andriese saranno presenti al gazebo fra viale Crispi e Piazza Marconi. Domenica l’offerta si amplia: oltre a due postazioni in viale Crispi e via Regina Margherita, troverete i volontari con il foulard verde davanti alle chiese di Sant’Andrea Apostolo, San Paolo, San Giuseppe Artigiano, Cuore Immacolato di Maria e Sacro Cuore di Gesù. Il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a sostegno dei tanti malati di cancro della nostra città.

Con questa iniziativa, ogni anno ricordiamo a tutti l'importanza di regalare un sorriso ai nostri cari, di sostenere la battaglia di chi lotta contro la malattia e di celebrare sempre il ricordo di chi ha lottato insieme a noi, ci ha formato e ci ha permesso di farci crescere. Questo è il senso delle nostre iniziative. Questi sono i valori della nostra missione» ha concluso il dott. Mariano, presidente del CALCIT.