Al via i due weekend esperienziali a cura del Consorzio Puglia Natura

«Un itinerario alla scoperta dei segreti e delle tecniche di produzione di prodotti antichi ma sempre nuovi, come la famosa “Burrata di Andria”, l’Olio Extravergine di Oliva e i gustosissimi “tenerelli”.

Lasciatevi rapire dai profumi delle erbe spontanee primaverili dell’Alta Murgia e del Tartufo di Andria, novità assoluta nel panorama produttivo locale; scoprite il rito della ‘petresciata’, augurio di fecondità per i novelli sposi; diventate elaiogheusti per un giorno…

Tutto questo e molto altro da vivere e assaporare per due weekend di maggio, con quattro eventi a cura del Consorzio Puglia Natura all’interno del programma regionale di destagionalizzazione turistica Puglia365 per vivere e conoscere la Puglia tutto l’anno.

Domenica 12 maggio toccherà a sua maestà il tartufo. Dalle ore 9,30 “Il Tartufo dell’Alta Murgia”: escursione guidata da un tartufaro esperto alla ricerca del prezioso fungo ipogeo nell’area del Parco Nazionale, con partenza da Contrada Abbondanza (Via Castel del Monte (S.S. 170 dir.A) al km 9,500.).

A farla da padrone nella prima giornata del weekend successivo sarà invece l’oro verde.

Sabato 18 maggio dalle ore 17, ad Andria, “Elaiogheusta per un giorno”, assaggio guidato e degustazione degli olii extravergine di oliva DOP “Terra di Bari”, in un frantoio andriese.

E ancora, last but not least, domenica 19 maggio dalle ore 10, viaggio indietro nel tempo, nella tradizione e nei sapori dei tenerelli di Andria con “Il rito della petresciata”, storia, aneddoti e racconti presso l’antico Museo del Confetto “Giovanni Mucci”, ad Andria.

Tutti gli eventi culmineranno in una piacevole sorpresa per tutti gli ospiti e i visitatori che non resteranno con “l’amaro in bocca!” Tutt’altro! Infatti, durante i percorsi di esplorazione e di degustazione dei prodotti tipici dell’Alta Murgia, oltre ad essere allietati da racconti di tradizioni, storie antiche e curiosità quasi leggendarie, saranno condotti verso la scoperta di quel sapore che non ci si aspetta, per rendere l’esperienza veramente indimenticabile oltre che gustosa.

Gli eventi, totalmente gratuiti, promossi dal Consorzio Puglia Natura, mirano non solo a incentivare e promuovere un turismo che sia vivace anche all’infuori dei periodi prettamente estivi e di alta stagione, ma si pongono come obiettivo soprattutto la conoscenza, la riscoperta e rivalutazione delle tradizioni, dei sapori, della storia del gusto, dei processi tecnologici e produttivi delle peculiarità gastronomiche e distintive dell’Alta Murgia a livello nazionale e internazionale.

La partecipazione agli eventi è totalmente gratuita, su prenotazione.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero telefonico 3884545008 anche via whatsapp o seguire l’evento Fb

https://www.facebook.com/events/284124729137722/?event_time_id=284124732471055

Tutti gli eventi sono consultabili anche sul sito puglia365.it».