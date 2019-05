A novembre dello scorso anno, a seguito dell’incidente che vide coinvolte una voltante della Polizia di Stato e un’Audi A3, fu rimosso il palo dell’illuminazione pubblica e recintata l’area. Divelta la recinzione, la zona del marciapiedi interessata presentava delle disconnessioni, che rappresentavano un pericolo per i pedoni, e che suscitarono polemiche per i tempi di ripristino delle mattonelle.

Ieri, finalmente la situazione è tornata alla normalità.

Infatti, l’Andriamultiservice, coordinata dal settore patrimonio del Comune di Andria, ha provveduto a riposizionare il palo mancante e a ripristinare le mattonelle.

Oltre a ciò, si è provveduto a sostituire pali della pubblica illuminazione, interessati sempre da incidenti stradali, in via Santa Lucia e in via Dalmazia.

Inoltre, sono terminati i lavori che hanno interessato il campetto della villa comunale e ripristinati i lucernari in diverse scuole andriesi.