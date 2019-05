Passata la tempesta, i problemi restano, anzi, si aggravano.

L’annosa questione della condizione precaria del manto stradale della maggior parte delle strade cittadine sembra non trovar soluzione.

Basta farsi un giro in auto, anche per le vie centrali, per avere contezza del pericolo che le buche, i tombini sprofondati e le strade sconnesse rappresentano per i veicoli e per i pedoni. Una strada per tutte è la centralissima via Milite Ignoto, che costeggia i binari della Bari-Nord, ma la problematica è generalizzata: piovono infatti lamentele su tantissime strade, ovunque per la città. Via Verdi è ormai praticamente impercorribile senza sussulti, via Da Villa idem, via Ospedaletto e via Mattia Preti sono una groviera. Solo ieri sera avevamo dato notizia di un incidente accaduto sulla tangenziale, probabilmente legato al manto stradale dissestato.

Una situazione che, data la insufficiente manutenzione ordinaria nel tempo e la scarsa programmazione di interventi di rifacimento del manto stradale, con il cadere delle piogge di questi giorni, ha visto compromessa ulteriormente la percorribilità di strade già mal messe. A nulla sono serviti i rattoppi qua e là. Alla situazione in cui versano le strade si somma anche quella di diversi marciapiedi, tra cui per esempio quello ubicato nei pressi della posta di via Trani (foto allegate). Anche in questo caso, di marciapiedi sconnessi se ne contano tanti: tra mattonelle saltate, radici di alberi che fanno sollevare i basolati e così via, l'incolumità dei pedoni è spesso a rischio.

Una vera e propria emergenza la cui soluzione potrebbe avvenire con una seria ricognizione e un massiccio intervento di rifacimento di strade e marciapiedi, sia per mettere in sicurezza pedoni e automobilisti, sia perché sarebbe più conveniente rispetto alle richieste di risarcimenti che potrebbero essere avanzate alle casse comunali.