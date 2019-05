Filomeno Lopes ad Andria, tra storie di migrazioni e accoglienza

«Giovedì 23 maggio, alle ore 20.30, presso il teatro "Don Bosco" dell’oratorio salesiano di Andria, vi sarà la testimonianza di Filomeno Lopes, speaker e giornalista di Radio Vaticana.

Filomeno Lopes, nato in Guinea Bissau, è da anni impegnato ai massimi livelli sociali e politici nell’opera di riconciliazione sociale del suo paese, dilaniato dalla guerra.

Grazie alla licenza in Teologia Fondamentale, al dottorato in Filosofia e Comunicazione Sociale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, al baccalaureato in Missiologia e alla perfetta conoscenza di sei lingue, ha pubblicato diversi libri e inciso brani musicali.

Ha partecipato a diverse importanti manifestazioni e programmi televisivi RAI come "Terzo Millennio", “Tutti dicono poesia”, “In famiglia”, "A Sua Immagine", e a numerosi spettacoli in Italia e all’estero.

Alla fine del 2001 ha collaborato con Nelson Mandela e Desmond Tutu per studiare con loro lo sviluppo di iniziative musicali e di comunicazione destinate alla promozione del dialogo e della pace in Africa.

Lo spettacolo-testimonianza si inserisce nel programma culturale che la comunità Salesiana di Andria ha dedicato ai festeggiamenti in onore di Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco e San Domenico Savio.

In un periodo di rinnovata xenofobia, razzismo e indifferenza, il Centro Giovanile Salesiano ha ritenuto importante riflettere su temi di estrema attualità: le migrazioni, la paura del diverso, ma anche sulla volontà - a volte silenziosa - di accoglienza e integrazione.

Con la sua testimonianza Filomeno Lopes, usando parole e musica, potrà essere una piccola fiamma che andrà ad alimentare la lanterna della speranza per una città solidale e migliore.

Un appuntamento da non perdere. Lo spettacolo è gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare».