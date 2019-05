«Un pomeriggio interamente dedicato a Sua maestà l’Olio Extravergine di Oliva di Andria e una mattinata per scoprire storie e curiosità dei famosi Tenerelli di Mucci.

Si sono concluse così le giornate esplorative, conoscitive ed esperienziali promosse e curate dal Consorzio Puglia Natura all’interno del programma regionale di destagionalizzazione turistica Puglia365 per vivere e conoscere la Puglia tutto l’anno.

Sabato 18 maggio con “Elaiogheusta per un giorno”, presso il frantoio “I tre campanili” di Andria, i partecipanti sono stati introdotti prima alle tecniche di produzione dell’olio extravergine di oliva DOP “Terra di Bari”, attraverso la visita guidata al frantoio e poi, nell’assaggio e degustazione degli oli, in un’esperienza olfattiva e sensoriale a trecentosessanta gradi, per la scoperta e la conoscenza dei pregi e delle caratteristiche organolettiche del nostro prezioso oro verde.

Il pomeriggio è stato poi allietato dall’incursione artistica dell’attore Michele Sinisi che ha raccontato, attraverso il linguaggio teatrale, le peculiarità di un territorio, quello murgiano, che è dell’olio e dell’olivo della Terra di Bari, la sua scenografia naturale e nel quale affondano le radici tanto gli ulivi secolari, quanto le storie e le tradizioni antiche ma sempre nuove da scoprire.

Domenica 19 maggio, invece, una mattinata per viaggiare indietro nel tempo, con il sapore dei coloratissimi tenerelli di Andria e di una tradizione cominciata negli anni ’30 del secolo scorso con “Il rito della petresciata”. Presso l’antico Museo del Confetto “Giovanni Mucci”, ad Andria, i visitatori sono stati accompagnati in un percorso tra storie antiche e curiosità quasi leggendarie, per scoprire come nascono i tenerelli più di centovent’anni fa in un’azienda – quella di Giovanni Mucci - che tuttora ne custodisce storia e segreti di un gioiellino prezioso e gustoso come i dragées dal cuore tenero, di Andria, dal lontano 1894 e ormai noti come tenerelli. Prodotto che è diventato identificativo anche di un territorio.

L’attore Michele Sinisi, anche in questa occasione, ha sorpreso i presenti con una curiosa e divertente rivisitazione del rito appunto della Petresciata, facendo della visita al Museo del Confetto un evento capace di coinvolgere tutti i sensi, per salutare gli ospiti, lasciando nella loro memoria quel sapore che non ci si aspetta e rendendo l’esperienza veramente indimenticabile oltre che gustosa

Gli eventi, totalmente gratuiti, promossi dal Consorzio Puglia Natura nel programma regionale Puglia365, mirano non solo a incentivare e promuovere un turismo che sia vivace anche all’infuori dei periodi prettamente estivi e di alta stagione, ma si pongono come obiettivo soprattutto la conoscenza, la riscoperta e rivalutazione delle tradizioni, dei sapori, della storia del gusto, dei processi tecnologici e produttivi delle peculiarità gastronomiche e distintive dell’Alta Murgia a livello nazionale e internazionale.

Si coglie l’occasione per informare i soci che l’assemblea ordinaria del Consorzio Puglia Natura è stata convocata in prima convocazione in data 28 maggio, ed occorrendo, in seconda convocazione, il 30 maggio come da comunicazione pubblica».