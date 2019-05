La memoria fiorisce alla "Vitt. Emanuele", sarà inaugurato il giardino dei ricordi del Calcit

A giugno il CALCIT festeggia 35 anni di attività associativa nella nostra città. Per ricordare la propria missione, i propri valori e coloro che hanno iniziato questo percorso, l’associazione andriese inaugurerà il 24 maggio il “Giardino dei ricordi”, un’area verde nel giardino della sede centrale della scuola secondaria di 1° grado “Vittorio Emanuele III – Dante Alighieri”. Proprio in quella scuola, grazie al contributo di docenti, amministrativi e collaboratori scolastici, nel 1984, è nato il CALCIT, in memoria del professor Domenico Forte.

«Abbiamo organizzato un evento che per noi è importante. Riannodiamo i fili della nostra memoria di associazione con quelli della scuola dove siamo nati. Abbiamo chiamato questo evento "il giardino dei ricordi", per ricordare che il nostro lavoro e la nostra missione è cominciata anni fa e continua ancora oggi», ha ricordato il presidente del CALCIT, il dott. Nicola Mariano.

L'evento del 24 maggio sarà organizzato su due momenti differenti: alla mattina, alle 10:30, l’inaugurazione del giardino all’interno della sede scolastica della “Vittorio Emanuele III”, che sarà dedicato ai tanti docenti, al preside, agli amministrativi e ai collaboratori che contribuirono alla nascita e alla crescita del CALCIT. Si accederà all’area verde dall’ingresso in via Genova.

Alla sera, alle 18:30, spazio ad una serata di cultura e musica all’auditorium dell’Oratorio Salesiano, in Corso Cavour. Sul palco le testimonianze di chi combatte ogni giorno contro i tumori, gli interventi di medici e nutrizionisti sui corretti stili di vita da adottare per ridurre i fattori di rischio. Il filo conduttore della serata sarà la musica, con le esibizioni del coro della scuola “Vittorio Emanuele III – Dante Alighieri”.

«Vogliamo avervi con noi per festeggiare il nostro compleanno. 35 anni fa il CALCIT nasceva in una scuola grazie ad un gruppo di donne, uomini, ragazze e ragazzi dal grande cuore, andriesi straordinari. Oggi siamo ancora qui per sostenere chi ha bisogno di un aiuto, di un sorriso e di affetto. E siamo pronti a dargli tutto questo e anche di più», ha concluso il dott. Nicola Mariano.