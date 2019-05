Gli aggiornamenti sul terremoto della Prefettura e della Protezione Civile

La nota della Protezione Civile: «La Protezione civile della Regione Puglia comunica che il CCS (centro coordinamento soccorsi) istituito presso la Prefettura di Barletta è stato chiuso, visto il rientro della criticità.Restano aperti i COC – centri operativi comunali - di Trinitapoli, Barletta, Bisceglie, San Ferdinando, Trani.

A breve sarà aperto quello di Andria.

I tecnici comunali di tutta la provincia BAT e delle aree limitrofe sono infatti al lavoro per la verifica delle segnalazioni ed i controlli in edifici pubblici e privati.

La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente, i tecnici di Anas e Autostrade stanno continuando i controlli per quanto di competenza».

La nota della Prefettura: «Il Prefetto di Barletta Andria Trani Emilio Dario Sensi, dopo essersi messo in contatto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, riunitosi a partire dalle ore 11.30 presso la Sala Multirischi di Protezione Civile della Prefettura, alla presenza del Presidente della Provincia, della Protezione Civile della Regione Puglia, dei rappresentanti di tutti i Comuni (Sindaci, Commissario Prefettizio del Comune di Andria e referenti di Protezione Civile), Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e 118 della Asl Bat.



Dalla ricognizione effettuata non risultano verificate particolari criticità né danni a cose o persone, fatta eccezione per la caduta di materiale lapideo dalla sommità della Chiesa di San Domenico in Trani.

A scopo precauzionale ed ai fini dello svolgimento delle prime verifiche tecniche, in alcuni Comuni (Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani, Trinitapoli) è stata disposta per la giornata odierna (ed in alcuni casi anche per domani) la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Alcuni Comuni hanno attivato i Centri Operativi Comunali.

All’esito della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi si è concordato di continuare, da parte degli enti intervenuti, il monitoraggio e le verifiche tecniche sugli edifici scolastici e pubblici, che verranno poi trasmesse alla Prefettura per la definizione del quadro complessivo sull’intero territorio provinciale».