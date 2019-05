La Regione Puglia pubblica l’Avviso per il potenziamento degli Info- Point turistici

«Sarà un’estate da record anche quella del 2019 per il turismo in Puglia e per questo è necessario e urgente potenziare e qualificare l’accoglienza.

Seguendo gli indirizzi del Piano Strategico Regionale del Turismo Puglia365, la Sezione Turismo dell’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia ha messo a punto un Avviso Pubblico rivolto ai Comuni titolari di Uffici Info-Point turistici della Rete Regionale per la realizzazione di interventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento, con l’intento di garantire ai turisti una maggiore qualità ed omogeneità dei livelli dei servizi offerti al pubblico già a partire dal mese di luglio.

Fino al 6 giugno è quindi aperta la finestra temporale per la presentazione degli interventi di qualificazione degli Info-point da svolgersi tra il 12 luglio e il 31 ottobre 2019 e da trasmettere all'indirizzo pec avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it.

Stiamo investendo ancora per migliorare la qualità dell’accoglienza turistica in Puglia. Il turismo continua a crescere e dobbiamo approfittare di questo trend positivo con attività di promozione ma anche e soprattutto di potenziamento e qualificazione dell'accoglienza – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia - oggi ormai la rete regionale conta oltre 80 infopoint a regime e già nei due precedenti avvisi di Pugliapromozione del 2017 e del 2018 sono stati tanti i Comuni che gestiscono infopoint turistici che hanno potuto qualificare e ampliare l’accoglienza. In tutto sono stati ammessi a finanziamento nelle due precedenti annualità 190 progetti di qualificazione e potenziamento».