Al via la 3^ edizione di "Legability"

«In occasione della Giornata della legalità, il Forum Città di Giovani di Andria ha organizzato la terza edizione dell’evento "LEGABILITY" con titolo “Cittadinanza attiva e legalità” volto non solo a ricordare tutte le vittime delle mafie, ma anche a diffondere la cultura della legalità e dell’antimafia, promuovendo i più alti valori di democrazia, solidarietà, onestà e rispetto degli altri.

L’edizione beneficia del patrocinio gratuito del Forum Giovani Puglia, del Comune di Andria, dell’Associazione Avvocati Andriesi e dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, si svolgerà in data 23 maggio presso la Sala Consiliare del Comune di Andria e sarà diviso in due momenti: con riguardo al primo, alle ore 10:00 i ragazzi di alcune scuole superiori di Andria (Liceo Classico “C. Troya”, Liceo Scientifico “R. Nuzzi”, Istituto Tecnico Economico Statale - Liceo Economico Sociale “E. Carafa” e Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. O. Jannuzzi”) saranno coinvolti nella simulazione del processo penale per il reato di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, con la gentile partecipazione del Dott. Marcello Catalano, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, la Dott.ssa Rossella Volpe, GIP/GUP presso il Tribunale di Trani e gli Avvocati Mario Malcangi del foro di Trani e Aldo Balducci, Presidente dell’Associazione Avvocati Andriesi. Saranno, altresì, presenti le Forze dell’Ordine che relazioneranno sulle modalità operative concernenti le indagini di mafia.

Il secondo momento, programmato per le ore 16:00, sempre presso la detta Sala Consiliare, prevede lo svolgimento di un convegno di studi, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Trani, sulla tematica “Mafia e territorio” al quale prenderanno parte in qualità di relatori il Dott. Antonino Di Maio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, il Prof. Avv. Vito Mormando, Docente ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” e l’Avv. Francesco Logrieco, Presidente emerito dell’Ordine degli Avvocati di Trani».