Il dolore che si fa speranza: un'altra donazione di organi al "Bonomo" di Andria

«Nel dolore di una perdita non possiamo non sottolineare la generosità e l'amore per la vita di chi dà il consenso alla donazione - dice Alessandro Delle Donne, Direttore generale Asl Bt - sono diminuiti anche i dinieghi e abbiamo fatto anche già sedici donazioni di cornee da cuore fermo. Crediamo fortemente nella donazione, della vita che continua e per questo stiamo lavorando in maniera intensa e costante, anche sostenendo iniziative di informazione e comunicazione».

A donare i propri organi è stata una donna di 55 anni di Spinazzola: sono stati prelevati il cuore, il fegato, i reni e le cornee. Gli organi sono rimasti tutti a Bari, tranne un rene che è stato prelevato dall'equipe di Foggia e inviato al Policlinico di Cagliari. «Il nostro abbraccio virtuale e caloroso va alla famiglia in questo momento di profondo dolore - continua il Direttore - il nostro ringraziamento va all'equipe di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Nicola Di Venosa, a tutti gli operatori coinvolti coordinati dal dottor Giuseppe Vitobello, alla equipe di oculistica diretta dal dottor Fabio Massari e al dottor Federico Ruta per il lavoro di coordinamento che sta svolgendo».