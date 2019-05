Ritorna il corteo storico in onore di Sant'Antonio, ecco il percorso

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.253 del 23/05/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alle manifestazioni in programma in occasione della festività di Sant’Antonio, e che quindi viene istituito:

Domenica 9 giugno – Corteo storico, dalle 16.00 a cessata esigenza, il divieto di transito fermata e sosta con rimozione coatta, su piazza Santa Maria Vetere: – dalle 16.00 a cessata esigenza, il divieto di transito, fermata e sosta con rimozione coatta sul percorso: piazza Santa Maria Vetere – via Labroca – via Priorelli – via Cirillo – via Annunziata – via Manthonè – via Portanuova – via Federico II di Svevia – via Corrado IV di Svevia – piazza La Corte – piazza Duomo – via Mons. Di Donna – via De Anellis – piazza Vitt. Emanuele II – via Vaglio – via La Corte – via Flavio D’Excelsis – via Flavio Giugno – piazza S. Agostino – via Porta La Barra – via Santa Maria Vetere – piazza S. Maria Vetere;

Giovedì 13 giugno – Processione, dalle ore 15.00 a cessata esigenza, il divieto di transito, fermata e sosta con rimozione coatta su piazza Santa Maria Vetere; – dalle ore 17.00 a cessata esigenza, il divieto di transito su: piazza Santa Maria Vetere – via Galliano – via P. Savarese – via Cap. N. Cicco – via Mons. Merra – via Saccotelli e Lotti – via Ten. Falco – via Avv. Sgarra – via C. E R. Broschi – via Brunforte – via De Deo – via Annunziata – via Filangieri – via Mastropasqua – via Priorelli – via Santa Maria Vetere – piazza S. Maria Vetere; – dalle 15.00 a cessata esigenza, il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su:

– via Mons. Merra (tratto compreso tra via Cap. N. Cicco e via Sacc. e Lotti);

– via Ten. Falco (tratto compreso tra via Sacc. e Lotti e via Avv. Sgarra);

– via Avv. Sgarra (tratto compreso tra via Ten. Falco e via Broschi);

– via C. E R. Broschi (tratto compreso tra via Avv. Sgarra e via Brunforte);

– via Filangieri (tratto compreso tra via Trimoggia e via Mastropasqua);

– via Mastropasqua (tratto compreso tra via Filangieri e via Priorelli);

– via Priorelli (tratto compreso tra via Mastropasqua e via Santa Maria Vetere);

– via Santa Maria Vetere (tratto compreso via Priorelli e piazza Santa Maria Vetere).

Nei casi di effettiva necessità, l’accesso sarà consentito solo ai veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso e a quelli al servizio delle persone invalide.